Uma das grandes novidades da semana é mesmo a chegada do Telegram Premium e das suas novidades. Este extra que o serviço que Pavel Durov criou traz muitos extras que os utilizadores vão querer aproveitar.

Não sendo uma proposta gratuita, existe agora uma possibilidade desta ser ainda mais barata, recorrendo a uma pequena mudança. Este é um desconto muito simpático e que facilmente podem aproveitar ao subscrever o Telegram Premium.

Com a apresentação do novo Telegram Premium ficou claro o que este pacote de extras iria trazer para os utilizadores. Para além dos novos autocolantes e outras adições nesta área, destaca-se a capacidade de enviar ficheiros até 4GB e de ter downloads mais rápidos. Há ainda alterações no que toca aos canais.

Telegram Premium na sua forma normal

Para ter acesso ao Telegram Premium, os utilizadores precisam de pagar um valor mensal de 5,99€. Esta é uma subscrição que deve ser realizada dentro da app e que é de simples acesso. Implica que esteja presente a última versão da app deste serviço.

Com esta app atualizada, encontram no menu da mesma uma nova entrada. Chamada, obviamente, de Telegram Premium, deve ser escolhida esta opção. Aqui podem ver os extras que vão ser oferecidos e é dado o acesso ao pagamento. Este será realizado pela App Store da Apple ou pela Play Store da Google.

Mais barato ao fugir da Google e da Apple

Claro que há uma forma, completamente legal e recomendada de ter estes extras de forma mais barata, por apenas 3,99€. Para isso devem comprar a subscrição pelo bot criado para o efeito. Este apenas funcionará na versão (Android) disponibilizada no site deste serviço de mensagens.

A forma de ter o Telegram Premium sem pagar as comissões à Google e à Apple é aceder a este bot (@PremiumBot) e seguir os passos presentes. Ficam com acesso a esta novidade por 3,99€ e o processo de pagamento é simples, sendo mostrados no ecrã os passos a seguir.

Mais uma vez fica claro que as comissões que a Apple (30% no primeiro ano) e a Google (15%) cobram transformam qualquer pagamento e elevam em muito o seu valor. Ao comprar a subscrição do Telegram Premium diretamente ao serviço, esta fica naturalmente mais barata e acessível.