Queda das criptomoedas leva à venda em massa de placas gráficas para mineração

A vida não está fácil para quem atualmente investe no mercado das criptomoedas. As moedas digitais têm sofrido pesadas quedas na sua valorização, o que se torna numa significativa preocupação para todos os adeptos deste segmento.

As consequências começam a fazer-se notar pois, de acordo com as mais recentes informações, a queda no valor das criptomoedas está a levar à venda em massa das placas gráficas usadas para a mineração destes criptoativos.

Venda de placas gráficas usadas para a mineração de criptomoedas

Segundo as últimas notícias, a descida acentuada no valor das moedas digitais, nomeadamente a Ethereum, fez com que a mineração das criptomoedas deixasse de ser lucrativa, uma vez que os custos e gastos em eletricidade superam os ganhos que esta prática traz aos utilizadores.

Desta forma, como os mineradores não estão a conseguir amortizar o investimento feito nos equipamentos, e muitos deles comprados e 'preço de ouro' devido à escassez de componentes, então estão agora a começar a vender as placas gráficas usadas na extração das moedas digitais. Assim, nalguns locais já se está a assistir a uma venda em massa destas GPUs dedicadas à mineração de criptomoedas.

Segundo os detalhes revelados, a China é um dos países onde esta realidade tem sido mais verificada e onde o boom da venda destes equipamentos começou a surgir nos cibercafés, os mesmos que haviam sido fechados para se transformarem em sistemas de mineração, uma vez que era mais lucrativo do que estar aberto ao público. Mas agora, esses mesmos locais ficaram com dezenas de placas gráficas que não usam e que estão a tentar vender em segunda mão.

As GPUs de mineração também estão a ser vendidas em sites de leilão. Num desses casos, uma Nvidia GeForce RTX 3060 Ti encontra-se à venda a preços entre 285 e 380 euros, numa conversão direta. Um modelo novo destes encontra-se a cerca de 550 euros.

Por outro lado, se considerarmos que a Ethereum poderá migrar para o modelo Proof of Stake, em agosto ou setembro, tal significa que estes equipamentos não vão poder aproveitar o poder das GPUs para a mineração.

Assim sendo, tal como está a acontecer na China, espera-se que noutros países, como Portugal, também se comece a assistir a uma venda em grande escala destas placas gráficas.

