Espanha vai baixar o IVA da eletricidade de 10% para 5%

Espanha tem nova media para baixar o preço da eletricidade! Face à conjuntura atual, provocada por uma pandemia e por uma guerra, os países são obrigados a redefinir as suas estratégias e políticas. Os valores dos consumíveis e energia estão cada vez mais elevados e os Governos podem "mexer" nos impostos.

Pedro Sánchez, presidente do Governo Espanhol, quer proteger os seus cidadãos dos efeitos da guerra na Ucrânia e vai baixar o IVA da eletricidade de 10% para 5%.

Espanha com IVA da eletricidade a 5%. Portugal com 13%

Foi durante uma intervenção no Parlamento espanhol que Pedro Sánchez demonstrou a intenção de baixar o IVA da eletricidade de 10% para 5%. De relembrar que há um ano a Espanha já tinha baixado o imposto de 21% para 10%.

Em Portugal desde 1 de dezembro de 2020 que a taxa do IVA é de 13% nos consumos mensais até um limite de 100 kWh para potências contratadas de até 6,9 kVA, ou 150 kWh no caso das famílias numerosas.

Numa publicação na rede social Twitter, Pedro Sánchez refere que "Há um ano baixamos o IVA da luz de 21% para 10%. No próximo Conselho de Ministros vamos reduzir [o IVA da eletricidade] de 10% para 5% para continuar a proteger os cidadãos dos efeitos da guerra [na Ucrânia]”

O presidente Espanhol acrescentou ainda que “Esperamos que todos os grupos [parlamentares] apoiem a medida em prol das famílias, empresas e indústrias do país”.

Com uma taxa de inflação de 8,7% registada em maio, a vizinha Espanha conseguiu, juntamente com Portugal, a chamada exceção ibérica no mecanismo de formação de preços da eletricidade, que deixou de estar acoplado ao combustível mais caro no mercado atualmente: o gás natural.