Bitcoin cai abaixo dos 20.000 dólares, o menor valor desde dezembro de 2020

Altos e baixos é o que define a dinâmica das criptomoedas. E nas últimas semanas este segmento tem estado bem mais na mó de baixo, muito longe dos grandes números apresentados nos meses finais de 2021, onde a Bitcoin chegou a valer mais de 68.000 dólares.

E as mais recentes informações indicam que a Bitcoin caiu agora abaixo dos 20.000 dólares, o que representa o valor mais baixo desde o mês de dezembro de 2020.

Bitcoin continua em queda, o que preocupa os investidores

As recentes informações sobre o mercado das criptomoedas não são nada animadoras para quem investe ou está a pensar investir neste setor. Os dados mostram que neste sábado (18) a Bitcoin caiu para menos de 20.000 dólares, o valor mais baixo dos últimos 18 meses, nomeadamente desde dezembro de 2020.

Com estes resultados, a agência Reuters adianta que os investidores mostram-se bastante preocupados e enervados com os crescentes problemas apresentados neste mercado.

No momento em que escrevo este artigo, a Bitcoin apresenta um valor de 19.047,05 dólares, de acordo com os dados do CoinMarketCap, uma queda de 7,69%.

Esta foi então uma semana negra para o setor das criptomoedas, especialmente após a Celsius Network - 'banco' que oferece produtos com juros para clientes que depositam criptomoedas na plataforma, para depois emprestar os ativos digitais de forma a obter retorno - ter anunciado a suspensão de todos os levantamentos e transferências entre contas, como forma de "honrar, a longo prazo, as obrigações de levantamento".

Segundo os dados, a popular criptomoedas BTC já caiu 59% este ano, enquanto que o valor da também conhecida Ethereum ETH baixou 73%.

De acordo com o referido neste sábado por Edward Moya, analista de mercado financeiro OANDA, "Baixar dos 20.000 dólares mostra que a confiança da indústria de criptomoedas entrou em colapso e que estamos a ver as últimas tensões. Existem muitas criptomoedas e exchanges que estão sob tremenda pressão financeira, devido à mudança com os custos de empréstimos”.

Moya referiu ainda que os grandes entusiastas e líderes deste mercado estão atualmente muito silenciosos, adiantando que estes "ainda estão otimistas a longo prazo, mas não estão a dizer que é hora de comprar".

