A personalização que o Windows 11 oferece aos utilizadores, permite que estes possam criar um sistema adaptado aos seus desejos e ao que estes querem transmitir. São vários elementos e que podem ser alterados para novas propostas.

Um exemplo simples disso é a imagem de fundo do desktop, que pode ser mudado facilmente. A Microsoft agora elevou esse patamar ainda mais longe e agora consegue dar aos utilizadores novas imagens, de elevada qualidade.

Escolher uma boa imagem de fundo do desktop é algo que para muitos pode ser uma verdadeira missão. Para além de se conseguir integrar com as janelas do Windows 11, deve ainda ser apelativa para o utilizador, devendo ainda ser motivadora.

Claro que não é simples encontrar imagens destas, pelo que o mais simples é delegar em terceiros. A Microsoft assumiu este papel e agora dá aos utilizadores acesso às imagens que tem, como as que disponibiliza no Bing e até no Spotlight.

Para ter acesso a esta novidade do Windows 11, devem abrir as Definições neste sistema da Microsoft. De seguida, e do lado direito, devem escolher o separador Personalização e procurar depois a opção Fundo.

É aqui dentro que podem definir que imagem de fundo querem usar no desktop do Windows 11. Devem então abrir a lista associada a Personalizar o seu fundo e depois escolher a opção Destaque do Windows, para que possam usar as opções da Microsoft.

De imediato a nova imagem de fundo vai surgir e ser aplicada no desktop do Windows 11. Esta será controlada pela Microsoft e será mudada todos os dias, deixando apenas um link no topo desta área, para acesso a mais informações sobre o que os utilizadores têm disponível como imagem de fundo.

Esta é uma forma simples de ter um Windows 11 totalmente mudado, com uma imagem nova e diferente todos os dias. Esta é mais uma personalização fácil e que será certamente bem vinda para a maioria dos utilizadores.