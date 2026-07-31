O seu computador antigo está lento? Eis 4 alternativas de software que poderão acelerá-lo

Trabalhar num computador antigo pode ser uma experiência desesperante, especialmente quando os programas modernos exigem recursos que a máquina já não consegue fornecer. Felizmente, antes de gastar dinheiro num equipamento novo, existem soluções simples que passam apenas por substituir o software pesado por alternativas leves e eficientes.

Brave: o navegador que poupa memória RAM

Se utiliza um computador com alguns anos, como um modelo com 8 GB de RAM, sabe bem como o Google Chrome pode sobrecarregar o sistema. Ao abrir mais do que uma dezena de separadores, o computador começa a falhar, a escrita apresenta atrasos e a reprodução de música fica insuportável.

Isto acontece porque o Chrome gere de forma independente cada processo e extensão, consumindo recursos de forma exagerada.

Para resolver este problema, a transição para o Brave revela-se uma excelente opção. Sendo baseado em Chromium, permite manter a compatibilidade com todas as extensões habituais. No entanto, o seu motor de privacidade integrado elimina a necessidade de instalar bloqueadores de anúncios adicionais, o que torna a navegação muito mais fluida.

OnlyOffice Desktop Editors: produtividade sem a lentidão do Office

O Microsoft 365 pode demorar uma eternidade a iniciar num hardware antigo. Esperar quase meio minuto para abrir um documento de texto quebra qualquer ritmo de trabalho. Embora o LibreOffice seja uma alternativa comum, a sua interface pode parecer ultrapassada para muitos utilizadores. É aqui que entra o OnlyOffice Desktop Editors.

Com um visual moderno baseado em separadores, muito semelhante ao Word, esta ferramenta abre ficheiros complexos em menos de cinco segundos. Além disso, a compatibilidade com folhas de cálculo avançadas e tabelas dinâmicas é excelente, evitando os habituais erros de formatação.

Trata-se de uma solução rápida e eficaz para manter a produtividade no computador, sem bloqueios.

Joplin: notas organizadas de forma leve e rápida no seu computador

Muitas vezes, a desorganização digital contribui para a lentidão do sistema, com dezenas de separadores abertos no browser apenas para guardar referências ou páginas do Notion. O Joplin surge como uma alternativa open-source que armazena todas as notas em formato Markdown, garantindo um acesso extremamente rápido.

Graças à sua extensão de captura web, é possível guardar artigos diretamente na aplicação, reduzindo o número de separadores abertos no browser. A pesquisa interna é instantânea e a sincronização pode ser feita através de serviços gratuitos na nuvem, como o Dropbox, sem qualquer impacto visível no desempenho.

Sumatra PDF: leitura instantânea de documentos

O Adobe Acrobat é uma ferramenta poderosa, mas a sua lentidão e as constantes tentativas de venda de subscrições tornam a experiência frustrante num computador antigo. Abrir um simples PDF de poucas páginas não deveria demorar mais do que escassos segundos.

O Sumatra PDF resolve este problema de forma drástica. Trata-se de um leitor minimalista para Windows que abre qualquer documento quase instantaneamente, sem ecrãs de carregamento demorados ou ferramentas desnecessárias em segundo plano.

Se necessitar apenas de consultar e destacar texto, esta ferramenta garante uma leitura sem esperas.

Pequenos ajustes adicionais que fazem a diferença num computador antigo

Além destas ferramentas principais, existem outras substituições simples que reduzem os processos em segundo plano. Por exemplo, trocar o cliente de correio eletrónico pesado por uma aplicação nativa mais leve ou optar por leitores de música locais em vez de aplicações de streaming pesadas ajuda a libertar recursos.

Antes de desistir do seu computador antigo, convém analisar o Gestor de Tarefas após cada instalação. Compreender o impacto de cada aplicação no sistema é o primeiro passo para garantir que a sua máquina se mantém responsiva e funcional.

Leia também: