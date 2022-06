El Salvador perde metade do investimento em Bitcoin com a queda das criptomoedas

Quem segue de perto as notícias acerca das criptomoedas, certamente que conhece ou já ouviu falar sobre a história de El Salvador. O país começou no ano passado a usar vulcões para minerar Bitcoins e depois quis criar uma cidade inteira baseada na popular criptomoeda.

No entanto, com a recente queda na valorização das moedas digitais, as informações indicam que El Salvador perdeu agora metade do seu investimento em Bitcoins.

El Salvador perde investimentos com a queda do Bitcoin

Nayib Bukele, o presidente de El Salvador, sempre mostrou ser um grande adepto das criptomoedas, o que o fez criar a Bitcoin City, uma cidade inteira no país baseada na moeda digital. Para tal, os contribuintes da região investiram em Bitcoins. Contudo, de acordo com as informações, no dia 13 de junho de 2022, os investimentos feitos na popular criptomoeda, valiam cerca de metade daquilo que o presidente pagou no início do projeto.

Em outubro de 2021, o país distribuiu mais de 60.300 dólares por Bitcoin, quando Buekele adquiriu 420 Bitcoins, num momento em que a compra estava mais alta do que nunca. Já a 9 de maio, o presidente comprou 500 Bitcoins por mais de 30.700 dólares cada. No momento em que escrevo este artigo, estas moedas digitais valem 21.806 dólares de acordo com a plataforma CoinMarketCap.

Atualmente, o país tem 2.301 Bitcoins, avaliados em cerca de 50 milhões de dólares, dado o valor atual da moeda. Mas tal é então cerca de 50% dos 105,6 milhões de dólares que Buekele já investiu.

Nas últimas semanas o valor das criptomoedas tem estado a sofrer uma queda significativa. E, tal como seria de prever, esta é uma realidade que terá um continuado impacto no sistema financeiro de El Salvador, ou outras regiões que invistam nas moedas digitais. Assim sendo, esta acaba por ser uma aprendizagem de que não se deve aplicar o dinheiro dos contribuintes num investimento especulativo e altamente volátil, como é o caso das criptomoedas.