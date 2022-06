Há muito que se espera que a Apple traga para o iPhone a opção Always on display. Esta é já uma realidade há vários anos no Android, mas que teima em demorar a chegar ao iOS e ao smartphone da gigante de Cupertino.

Com rumores a apontar para a sua chegada com o próximo modelo do iPhone, espera-se que esta surja com o iOS 16. A verdade é que este já pode ser visto, mas num smartphone onde não se esperava. Falamos do iPhone X, onde um bug está a trazer este modo para os utilizadores.

O iOS 16 já está nas mãos dos programadores para ser avaliado e revelar todas as novidades que a Apple tem preparadas. Claro que nem todas são visíveis e estão presentes, ainda que desativadas e a aguardar o momento certo para serem mostradas.

É aqui que se pensa estar o Always on display, um modo que irá mostrar no ecrã do iPhone muita informação útil. Esta é uma opção já presente em muitos smartphones Android, e que agora parece caminhar a passos largos para o smartphone da Apple. Este está no iOS 16, tal como já foi revelado há dias.

O que não se esperava era que fosse já visível para alguns utilizadores, no que aparenta ser um bug desta primeira versão do sistema da Apple. O que tem sido mostrado nas redes sociais dá conta deste modo surgir principalmente no iPhone X onde o iOS 16 está já a correr, mas existe também em outros modelos.

Os relatos acumulam-se e parecem estar todos focados no iPhone X e quando este está a carregar. O ecrã apresenta apenas o que parece ser uma versão do Always on display e apenas com o carregar no botão de energia este volta a funcionar de forma aparentemente normal para o utilizador.

This is IOS 16 “Always on Display” running on iPhone X pic.twitter.com/9xt1froGGI — Abdul Haseeb Amir  (@AbdulHaseebAmir) June 14, 2022

Como seria esperado, a Apple ainda não se manifestou sobre este aparente (falso) problema e as suas causas. É quase certo que o iOS 16 já tem presente o código necessário para ativar o Always on display, mas esperava-se apenas com o iPhone 14 Pro.

O que parece estanho neste caso é o facto desta funcionalidade estar a ser mostrada num iPhone onde não se esperava vir a estar presente. A Apple deverá apontar o Always on display para o seu modelo mais recente e mesmo ai com algumas limitações.