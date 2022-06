Bill Gates diz que os NFTs são “100% baseados na teoria do mais tolo”

O tema da tecnologia NFTs já não é propriamente uma novidade para uma parte significativa dos nossos leitores e também para a população no geral. Os "Non-fungible Token", ou "Token não-fungível", têm ganho popularidade nos últimos tempos, contando já com várias marcas que adotaram esta novidade nos seus serviços.

No entanto há quem não seja tão crente assim em relação a este sistema. Prova disso mesmo é que recentemente o milionário Bill Gates referiu que os NFTs são "100% baseados na teoria do mais tolo".

Bill Gates critica os NFTs

De acordo com as informações, Bill Gates mostrou recentemente a sua posição em relação aos NFTs e considera que são "100% baseados na teoria do mais tolo". Este conceito, Greater fool theory, aplica-se quando mesmo os ativos sobrevalorizados podem gerar dinheiro, desde que se encontre alguém mais tolo para os comprar.

As declarações do milionário aconteceram num recente evento sobre as alterações climáticas organizado pelo site TechCrunch. Nele, Gates disse que preferia investir em ativos com saídas tangíveis, como fábricas, "ou em empresas que fabriquem produtos", descartando-se assim do segmento das criptomoedas e NFTs.

Por outro lado, Bill Gates também sugeriu suspeitar que algum desses ativos são desenvolvidos "para evitar impostos ou qualquer regra do governo". Além disso, o magnata ainda brincou com o assunto ao referir que "obviamente, imagens digitais de caras de macacos vão melhorar imensamente o mundo", como menção ao popular projeto NFT designado Bored Ape Yacht Club.

Esta não é a primeira vez que o fundador da Microsoft desdenha das criptomoedas. Já numa entrevista dada em fevereiro de 2021, Gates havia alertado para os perigos dos investidores comprarem Bitcoins, sobretudo com o valor tão volátil da mesma. E estas recentes declarações acontecem num momento em que o valor das moedas digitais afunda.