Metade dos leitores já sabe o que é a tecnologia NFT

Cada vez mais se fala na tecnologia NFT, "Non-fungible Token" (Token não-fungível), e há também um crescente número de marcas populares a associarem-se a esta inovação.

Neste sentido na nossa última questão semanal quisemos saber se os nossos leitores já sabem o que é a tecnologia NFT. Vamos então conhecer os resultados.

Já sabe o que é a tecnologia NFT?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 1.777 respostas obtidas.

Curiosamente os resultados mostram um empate, possivelmente inesperado para algumas pessoas que nos leem. Ou seja, metade dos leitores que votaram (50%) dizem que já conhecem a tecnologia NFT, e outras metade (50%) respondeu que 'Não' a esta questão semanal.

No entanto, se analisarmos a quantidade de votos, percebemos que há ligeiramente mais pessoas que desconhecem as NFTs, com 892 votos, do que as que já conhecem esta tecnologia, com 885 votos.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados.

Nos comentários do artigo da questão, as opiniões sobre este conceito dividem-se. Alguns reconhecem a importância e vantagens destas tecnologias, mas há também quem considere que esta é uma "tecnologia para justificar a lavagem de dinheiro" e que "podem ser arte digital, uma skin privada para uma personagem de um jogo, etc. No meu entender é mais um “conto do vigário”".

Se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora se já conhece ou não a tecnologia NFT.

