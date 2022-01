Jogos grátis no PS Plus para o mês de fevereiro de 2022

Fevereiro está "à porta" e com a sua chegada vão também chegar ao catálogo do serviço Playstation Plus da Sony Playstation, novos jogos.

Venham conhecer a lista deste segundo mês do ano.

Quem tenha uma subscrição válida do serviço Playstation Plus (cujo modelo de negócio, poderá vir a receber novidades em breve) já pode começar a planear os jogos a fazer download para jogar gratuitamente.

Isto pois a Sony Playstation revelou recentemente quais os novos jogos a chegarem ao catálogo do Playstation Plus, a partir de 1 de fevereiro. Venham ver a lista.

EA SPORTS UFC 4

Um dos jogos de luta mais marcantes dos últimos anos, UFC 4 (para a Playstation 4) da EA Sports tem tudo aquilo que os amantes da modalidade poderiam esperar do jogo. Luta, gestão, estratégia e muita pancadaria são os ingredientes do jogo que chegará ao Playstation Plus em fevereiro.

Em EA SPORTS UFC 4 para a PlayStation 4, o jogador poderá criar a sua lenda viva no desporto de combate, onde o lutador em que se tornar é moldado pelo seu estilo de luta e pela sua personalidade.

Planet Coaster: Edição de Consola

Um dos jogos de gestão mais interessantes dos últimos anos, Planet Coaster chega agora ao Playstation Plus com a edição para consola. Uma excelente aquisição para os amantes do gênero, que podem criar os seus parques de diversão de sonho, nas suas Playstation 5 e 4.

Planet Coaster: Edição de Consola, para a PlayStation 4 e para a PlayStation 5, permite ao jogador a criação do parque de diversões dos seus sonhos, num mundo em constante evolução e que apresenta uma incomparável atenção aos detalhes. Seja em modo livre, ou na tentativa de completa certos cenários, o desafio é o de criar, gerir e ampliar o melhor parque de diversões do mundo.

O jogo irá tirar partido de Projetos para instalar rapidamente mais de 700 objetos pré-desenvolvidos, incluindo montanhas-russas, instalações e cenários, e permitirá explorar os nossos parques num modo livre.

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure

Venham descobrir a divertida aventura de 2013 que deu início à demanda nesta campanha independente repleta de fantasia, diversão e montanhas de espólios mágicos em Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure para a PlayStation 4.

No jogo, a rainha foi capturada e o seu reino está em perigo. Cabe ao jogador salvar a situação, abrindo caminho através de florestas traiçoeiras, criptas assustadoras e fortalezas temíveis e explorar esta aventura épica num formato de jogo de tabuleiro com batalhas de fantasia caóticas a solo ou em formato cooperativo.

E ainda...

As novidades para os membros do PlayStation Plus não ficam por aqui, já que a Sony anunciou ainda que, em fevereiro e março, os subscritores do PlayStation Plus também poderão descarregar, sem custos adicionais, o título NeonHAT, desenvolvido no âmbito do programa PlayStation Talents.

Em NeonHAT para PlayStation VR, o jogador terá de se esquivar e disparar contra os perigos dos céus de Synthwave, competir contra outros jogadores e deixar a sua marca neste universo repleto de néon. Preparem-se para uma imersão absoluta, voo realista e sensações autênticas com o comando sem fios DualShock 4 ou com o PlayStation Move, explorando o derradeiro teste de habilidade para PlayStation VR no Sistema de Manobras 3D.