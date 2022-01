Tesla lançou seu próprio microfone para fazer karaoke

Sim, estamos a falar da mesma empresa que fabrica e comercializa os mais modernos carros elétricos do mercado. Contudo, e como já vimos de outras vezes, a Tesla também sai uma pouco da sua esfera de vez em quando lança estas "pérolas". Neste caso Elon Musk deu o OK para o lançamento do TeslaMic.

Este é um novo acessório que a Tesla lançou na China. É um microfone para fazer karaoke, sem sair do carro.

Pelo facto de a Tesla ser hoje uma das mais bem-sucedidas empresas do planeta permite-lhe ter margem para explorar muitas alternativas de mercado. Assim, se formos à sua loja online não nos limitamos a comprar acessórios para os seus carros elétricos. Aliás, existe já um diversificado catálogo de merchandising.

Pode escolher então vestuário, fivelas de cintos, copos, garrafas, réplicas em miniatura da marca, e até mesmo um apito que custava cerca de 50 euros. No entanto, a empresa de Elon Musk decidiu ir um pouco mais longe com o lançamento do seu próprio microfone de karaoke.

TeslaMic, faça karaoke no seu Tesla

O assunto hoje é então um microfone, com o selo de qualidade Tesla, que servirá para os proprietários dos Teslas, e não só, se deliciarem a cantar dentro das viaturas.

Trata-se do TeslaMic, um produto que, pelo menos por enquanto, só está disponível na China. A ideia por trás deste dispositivo peculiar é que os utilizadores possam tirar o máximo proveito do sistema de entretenimento incluído nos carros elétricos da Tesla. Afinal, o microfone de karaoke é um complemento à mais recente atualização que os veículos da empresa receberam no gigante asiático.

Segundo informações, o lançamento do TeslaMic faz parte da estratégia da Tesla para comemorar o Ano Novo Chinês em 1.º de fevereiro. O dispositivo foi colocado à venda na loja online da empresa para a China com um preço de 1.119 yuan; ou seja, cerca de 170 euros, aproximadamente.

No entanto, tentar ter acesso ao site do produto é praticamente impossível, pois ele exibe continuamente um erro. Não seria estranho que isso ocorresse devido à alta procura de interessados ​​em explorar o seu lado artístico a partir do conforto do habitáculo.

De acordo com a descrição do produto, o TeslaMic está disponível em conjuntos de dois microfones e emparelha automaticamente com o carro elétrico. Também oferece diferentes modos de som, conforme explicado.

Assim, os utilizadores podem realmente aproveitar o catálogo de músicas de karaoke disponíveis no Leishi KTV. Falamos de uma plataforma que já pode ser usada nos carros da marca desde a atualização do software dos tesla, na versão 2022.2.1.

Embora a ideia de encostar na beira da estrada para uma sessão espontânea de karaoke possa não agradar a todos, é mais uma proposta que a Tesla faz no segmento de entretenimento a bordo. Não esqueçamos que os carros elétricos da empresa de Elon Musk também permitem ver séries e filmes, e até jogar videojogos.

Ainda não se sabe se o TeslaMic será um produto exclusivo da China ou se a Tesla planeia lançá-lo em outros mercados também. Recordemos que a empresa recentemente registou a sua marca na categoria de equipamentos de som nos Estados Unidos. Claro, este segmento inclui microfones, entre muitos outros dispositivos.

O karaoke também será a porta de entrada de Tesla para o mundo do áudio no Ocidente? Por enquanto, temos que esperar para descobrir.