Para suportar o sucesso da sua Mi Band, a Xiaomi tem na app Mi Fit o centro de controlo e de recolha de informação. Esta é uma app essencial para quem usar esta smartband, para poder ter acesso a todos os parâmetros e informações.

Como é normal, também esta app recebe novidades e melhorias. A mais recente versão foi totalmente disruptiva e a Mi Fit da Xiaomi foi totalmente renovada. Agora já podemos ter uma visão mais apurada e sobretudo tirar mais da Mi Band.

A Xiaomi renovou a Mi Fit

Quem tem uma Mi Band já se habituou a usar a app Mi Fit para gerir tudo o que é relacionado com esta smartband. É aqui que podem configurar todos os parâmetros associados, mas também obter informação útil e essencial sobre a sua utilização.

Esta tem sofrido com o tempo algumas melhorias, mas agora recebeu uma nova interface, tendo sido totalmente renovada. Está decerto mais simples de usar e dá ao utilizador uma visão mais geral, mas mais focada nos seus dados de utilização.

Mais informação da smartband na app

A grande mudança que a Xiaomi trouxe está mesmo no separador principal. Aqui a informação surge mais arrumada, com uma mais fácil visualização, o que a torna muito mais simples de ler e de interpretar. As diferenças são muito grandes, como se pode ver, por exemplo, nas imagens acima.

Como foram removidas e adicionadas informações deste painel, o utilizador deve navegar e perceber onde estão os dados que quer ler interpretar. Assim, e à primeira vista, temos um separador específico para o exercício, onde podemos tratar de iniciar todas as atividades. No ecrã principal contamos agora com informação de bateria da Mi Band.

Personalizar o que a Mi Band nos envia

Claro que a personalização não foi deixada de lado e é igualmente possível aos utilizadores escolherem o que querem ter no ecrã principal. A forma de organizar é simples, bastando arrastar cada entrada para a posição certa ou, no limite, colocar na zona em que não é exibida.

Quem quiser ter acesso a esta nova versão deverá atualizar a Mi Fit para a versão 5.6.0. Esta está já na loja de apps do Android e na App Store da Apple. Experimentem esta nova versão e descubram sobretudo tudo o que a Xiaomi melhorou para usarmos ainda melhor a Mi Band.