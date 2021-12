Tesla investigada por permitir que os condutores joguem enquanto conduzem

A Tesla é atualmente uma das mais poderosas empresas em todo o mundo, especialmente se nos focarmos no mercado automóvel. O carismático CEO, Elon Musk, é conhecido especialmente pelas suas ideias 'fora da caixa', mas parece que nem todas correm da melhor forma ou são aceites e compreendidas na sua plenitude.

Desta forma, agora a empresa dos carros elétricos está a ser investigada nos Estados Unidos por permitir que os condutores joguem videojogos enquanto conduzem.

Tesla investigada por permitir jogar enquanto se conduz

A National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) abriu uma investigação formal devido à Tesla permitir que os condutores joguem videojogos através do ecrã touch central enquanto conduzem os seus carros. Através de um documento partilhado nesta quarta-feira (22), a agência norte-americana indica que o recurso se designa "Passenger Play" e que tal permissibilidade poderá afetar a atenção dos condutores, distraindo-os da condução e, consequentemente, aumentar o risco de acidente.

Esta ação segue assim uma queixa à entidade de que os carros Tesla estão equipados com a funcionalidade de jogabilidade, a qual permite que os jogos sejam jogados pelos condutores enquanto os veículos se encontram em movimento.

No documento partilhado, o Escritório de Investigação de Defeitos da NHTSA disse que a esta nova funcionalidade está disponível nos carros de Elon Musk desde dezembro de 2020. E antes dessa data, os jogos apenas podiam ser jogados enquanto os veículos estivessem parados.

A investigação da agência abrange cerca de 580.000 carros elétricos e SUVs dos modelos S, X, Y e 3 de 2017 a 2022. O objetivo da mesma é então "avaliar o potencial de distração do condutor do Passenger Play da Tesla enquanto o carro está a ser conduzido". Os investigadores vão então avaliar os aspetos do recurso, incluindo a frequência e os cenários da utilização do mesmo.

A queixa que originou esta ação foi avançada por Vince Patton, um proprietário de um Tesla Model 3 de 2021, que testou o recurso e descobriu que poderia jogar e navegar na Internet enquanto o carro estava em movimento. E embora diga que adora o seu carro e não tem nada contra a Tesla, Patton demonstra preocupação quanto a esta possibilidade e afirma que:

Alguém vai ser morto. É absolutamente insano. A NHTSA precisa de proibir todos os conteúdos visuais e a navegação na Internet enquanto o carro estiver em movimento. Criar uma distração perigosa para o condutor é uma negligência imprudente.

Na quarta-feira foi feito um pedido à Tesla para comentar o caso, mas segundo o LA Times, a marca dissolveu o seu departamento de relações com a comunicação social.