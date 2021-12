O mercado dos smartphones tem estado agitado com as novidades da Xiaomi e da OnePlus. Estas duas marcas preparam-se para apresentar em breve as suas novas propostas, com todas as novidades que foram preparadas.

Com as datas da Xiaomi já conhecidas, surgem agora informação essencial da OnePlus. A marca revelou quando vai apresentar as suas novas propostas Android, ainda que com uma aparente surpresa guardada para esse dia.

Há já algum tempo que se fala da chegada de um novo smartphone da OnePlus. Este será a proposta de topo da marca, depois da atenção da à sua gama média, com os Nord, retomando uma filosofia que é conhecida e apreciada por todos os utilizadores.

OnePlus 10 Pro chega já em janeiro

A confirmação e mais informações surgiram agora pela mão do criador da OnePlus, Pete Lau. A sua publicação na rede social Weibo revelou finalmente a data que todos esperavam e que queriam saber. Falamos da data de apresentação do novo smartphone.

O que Pete Lau revelou abre as portas para a chegada do OnePlus 10 Pro já durante o mês de janeiro, ainda sem um dia específico. A mensagem é clara e fala neste smartphone e num "vemo-nos em janeiro". O que se pensa é que será apresentado primeiro na China e no resto do mundo em abril.

Vamos ter apenas um smartphone nas novidades

Algo que parece contrariar o que são os planos normais da marca é a existência de apenas um modelo. Falamos do OnePlus 10 Pro, que perde assim a presença do elemento com especificações menos poderosas. Depois do modelo T não surgir este ano, fica de fora, aparentemente, mais um modelo.

As especificações são ainda só um rumor, mas apontam para que seja também um dos primeiros smartphones a usar o SoC Snapdragon 8 Gen1. Haverá ainda 12 GB de RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento, bem como uma bateria de 5.000 mAh.

Em termos de câmaras, teremos o mesmo que o modelo anterior usa, com uma principal de 48MP, 50MP ultrawide e 8MP 3.3X telephoto. O ecrã será de 6,7 polegadas LPTO QHD+ AMOLED com taxa de refrescamento de 120Hz.