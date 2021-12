Quer seja um Android ou um iPhone, nenhum smartphone deve ser usado durante a condução. Para além da proibição que o Código da Estrada traz, há a questão da segurança dos condutores, dos passageiros e de terceiros que estejam também a usar a via pública.

Assim, para ajudar todos os utilizadores, as notificações devem ser desligadas, de preferência de forma automática. O Android já tem isso e é simples de ativar. Veja como o pode fazer de forma simples e rápida.

Usar o smartphone enquanto se conduz é perigoso em termos de segurança e, por isso, é assumido com uma contraordenação pelo Código da Estrada. Mesmo que seja apenas para consultar uma notificação ou uma mensagem, o utilizador fica de imediato em perigo, fruto da atenção que vai ter de dar ao equipamento.

O Android tem uma opção presente que pode fazer com que os alertas e as notificações sejam desabilitadas durante a condução. Desta forma, os condutores não ficam expostos e prontos a serem distraídos e focados no smartphone. Tudo está dentro das Definições, que devem abrir.

Aqui dentro, devem descer para perto do final e encontrar a opção Google. Esta área poderá estar dentro de outra, caso não a encontrem. Também aqui dentro devem descer e procurar a opção Segurança Pessoal, que estará desativada e que precisam de tornar ativa. Para isso só precisam de carregar no interruptor para que esta seja ativada e de imediato o cabeçalho fica azul, confirmando a ativação no Android.

Desse momento em diante, sempre que o smartphone detetar que o condutor está num automóvel e em movimento, as notificações são desabilitadas no Android. Também as chamadas e as mensagens ficam inativas, para ajudar os utilizadores.