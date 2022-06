A Google tem dado uma atenção especial ao Google Maps e ao que este serviço oferece aos utilizadores. As novidades chegam de forma acelerada e quase diária, mostrando que há ainda muito onde podem haver melhorias e otimizações.

Claro que há mais áreas envolvidas e uma destas parcerias internas parece estar agora a surgir. Novamente surge um novo widget associado ao Google Maps, que todos os utilizadores vão querer ter no ecrã principal de qualquer smartphone Android.

Curiosidade ou não, desde que a Apple revelou a sua aposta nos widgets do iOS, a Google tem estado também focada nesta área. Rapidamente surgiram novas propostas para os muitos serviços e apps desta no Android, recordando aos utilizadores as suas potencialidades.

Para recordar a todos as 35 propostas que tem, a Google revelou muita informação útil sobre os seus principais widgets. Quer que estes sejam usados de forma mais frequente e que sejam explorados mais intensivamente. Além disso, revelou ainda uma novidade que em breve estará acessível a todos os utilizadores.

Este irá estar focado no trânsito do Google Maps e mostrará ao utilizador toda a informação em tempo real. Estes dados são associados à localização do utilizador, que pode assim facilmente saber o estado do trânsito perto de si antes de ser iniciada uma viagem ou ma deslocação.

Também segundo o que a Google revelou, este widget poderá ser navegado diretamente ao aumentar ou diminuir o zoom aplicado ao mapa apresentado. Não é, como até agora acontecia, um atalho para uma área específica ou para uma posição detalhada do mapa ou funcionalidade.

Com um interesse grande, a Google já alertou que esta novidade do Google Maps estará disponível para todos nas próximas semanas, sendo necessária uma atualização. Nesse momento tudo mudará no Google Maps, que contará com uma funcionalidade nova e muito interessante para o utilizador.

Os widgets estão a ganhar um novo espaço no universo Android e isso está cada vez mais visível. A Google recordou que tem agora 35 disponíveis e prontos a serem usados, com os seus serviços. Falta apenas os utilizadores começarem a usar mais e assim tirar daqui todo o proveito.