Mesmo com um controlo grande que já aplica na loja do Android, a Google não se tem livrado de malware no seu sistema operativo móvel. O malware tem crescido e afetado cada vez mais utilizadores.

As campanhas parece crescer e tomado conta do Android, com alertas constantes e recorrentes. Há uma nova a decorrer e traz mais um lote de apps infetadas e com comportamentos maliciosos. Assim, e se tiver uma destas apps presentes, o melhor é removê-las de imediato.

O Android sempre foi um sistema exposto a problemas de segurança, que normalmente chegam via as apps que são instaladas. Se a grande maioria resulta da utilização de lojas externas, algumas entram via a própria Play Store da Google.

A gigante das pesquisas tem melhorado o seu sistema de avaliação das apps e procurado corrigir falhas que existem. Ainda assim, os problemas insistem em manter-se no Android e colocar em risco os utilizadores.

O mais recente problema detetado veio de um lote de apps, que mais uma vez pareciam normais e livres de malware. Propagam as já conhecidas ameças Hydra e Joker, que tantos estragos já fizeram no Android, roubando dados dos utilizadores e das suas apps.

Desta vez o relato de problemas veio da empresa SecneurX, que tem anunciado no Twitter as apps maliciosas. A maioria destas apps já foram removidas da Play Store do Android, mas algumas continuam presentes e com mais de 50 mil instalações.

Claro que o procedimento a seguir neste caso é a remoção das apps do Android e uma atenção especial a comportamentos anormais. O foco é o roubo de dados, mas normalmente este tipo de malware tenta também a apresentação de publicidade e outras medidas.

Mais uma vez fica claro que a Google precisa de melhorar a sua loja e de garantir que as apps ali presentes são mais seguras. Só com esta analise evita problemas deste tipo e que colocam em risco os utilizadores e os dados dos seus smartphones