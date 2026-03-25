Android Auto: novo bug impede utilização plena desta solução da Google

Não são de todo anormais os problemas no Android Auto. Os utilizadores referem de forma quase constante falhas e bugs que impedem a sua utilização em pleno ou, pelo menos, livre de qualquer constrangimento. O mais recente vem com as mensagens e impede utilização plena desta solução da Google.

Android Auto tem novo bug que afeta WhatsApp

Os utilizadores do Android Auto relatam que as mensagens de voz do WhatsApp deixaram de funcionar após a atualização de março. Do que é descrito, são várias as versões afetadas e não há muitas soluções para o problema. Uma nova atualização do Android Auto gerou queixas entre os utilizadores depois de ter provocado falhas numa das funções mais utilizadas: a reprodução de mensagens de voz do WhatsApp.

De acordo com vários relatos, o problema começou a surgir após a instalação da atualização de março. Embora não seja totalmente claro qual a versão específica que está a causar o problema, tudo indica que seja o Android Auto 16.4 ou 16.5. Os utilizadores concordam que as versões anteriores funcionavam normalmente, o que reforça a ideia de que o erro surgiu com estas novas versões.

O problema é claro. As mensagens de voz do WhatsApp não estão a ser reproduzidas corretamente no Android Auto. Embora a interface mostre a barra de progresso como se o áudio estivesse a ser reproduzido, não é ouvido qualquer som pelos altifalantes do carro ou pelo próprio telefone.

Problema arrasta-se há algum tempo

Um utilizador explicou da seguinte forma clara o problema existente. Diz que tem o mesmo problema dos restantes. Até há cerca de um mês, o áudio do WhatsApp funcionava perfeitamente através dos altifalantes, mas depois das últimas atualizações isso já não acontece.

A origem do erro não foi oficialmente confirmada, mas, segundo os comentários nos fóruns da Google, o bug poderá ter sido introduzido na versão 16.4 e persistido na 16.5. Uma das soluções mais eficazes é voltar a uma versão anterior da aplicação. Especificamente, o Android Auto 16.3 parece ser a última versão em que as notas de voz funcionavam corretamente.

A Google deverá em breve corrigir o problema identificado, bastando para isso que lance uma atualização com o código alterado. Espera-se que esta não demore a ser apresentada, para assim dar a todos esta funcionalidade que tantos usam, ainda para mais sendo com o WhatsApp.