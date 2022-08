E-Bike Bezior X Plus – a nova bicicleta elétricas de montanha dobrável

A Bezior acaba de apresentar uma nova bicicleta de montanha hibrida, ou seja pode ser movida com ajuda de uma bateria ou simplesmente com a força de pernas. A E-Bike Bezior X Plus é um modelo robusto, com rodas de 26 x 4 polegadas, estrutura em liga de alumínio e dobrável.

A bicicleta promete até 130 km de autonomia e atinge uma velocidade máxima de 25 km/h, mas há mais.

E-Bike Bezior X Plus, a nova bicicleta de montanha

A e-Bike Bezior X Plus é uma bicicleta de montanha híbrida. Quer isto dizer que pode ser movida através dos pedais, mas também tem uma bateria elétrica que ajuda nas subidas e em terrenos mais difíceis.

A bateria da bicicleta elétrica é de 17,5Ah e tem 48V, demorando a carregar na totalidade cerca de 6 horas. O motor tem uma potência de 1500W.

Com a ajuda do motor da Bezior X Plus é possível atingir uma velocidade legal máxima de 25 km/h (limitada). Quanto à autonomia, numa utilização combinada, será possível fazer cerca de 130 km com uma carga da bateria. Permite subir subidas, com ajuda do motor de até 38º.

Tem um sistema de transmissão de 7 velocidades. Existe um painel frontal na e-Bike Bezior X Plus onde o poderá escolher os modos e ter acesso a informações como nível da bateria e quilómetros percorridos, por exemplo.

A e-bike tem roda de 26″ e largura de 10 cm, é em liga de alumínio e suporta peso até 150 kg. De notar que a bicicleta pesa 30,5 kg. Além disso é dobrável, podendo ser facilmente guardada na mala do carro ou arrumada em casa.

Preço e disponibilidade

A nova E-Bike Bezior X Plus está disponível com um desconto de lançamento de 200€, com o código DBJFBY8, ficando por um preço total de 1599,99€. Receberá ainda uma Mi Band 7 de oferta. Os portes são gratuitos e o envio é feito a partir de armazém europeu, sem quaisquer encargos adicionais.

Bezior X Plus