Xiaomi Electric Scooter 4 Pro chega a Portugal por 799,99€

A Xioami é atualmente uma marca de referência em vários segmentos do mercado. Na área da mobilidade, a empresa tem soluções muito interessantes e exemplo disso são as novas Xiaomi Electric Scooter 4 Pro e Xiaomi Electric Scooter 3 Lite.

Estes dois modelos de Scooter estão agora disponíveis em Portugal. Conheçam as especificações e preço.

A partir desta quarta-feira estão disponíveis para aquisição em Portugal a Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (799,99€) e a Xiaomi Electric Scooter 3 Lite (449,99€).

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

A Xiaomi Electric Scooter 4 Pro é a trotineta mais potente da Xiaomi até à data, com um motor de 700W capaz de atingir os 25km/h de velocidade máxima.

Com uma capacidade de 12.400mAh, é capaz de cobrir distâncias até 55 km por carga e fornece a potência necessária para enfrentar subidas com até 20% de inclinação com facilidade.

A trotineta está equipada com pneus autovedantes de 10" sem câmara, concebidos para os tornar resistentes à perfuração com o Xiaomi DuraGel e mais duráveis em estradas acidentadas

Concebida para uma experiência de condução segura, os utilizadores têm acesso tanto à velocidade como à segurança com o eABS dianteiro e o sistema de travão de disco de dupla pastilha traseiro.

A IU atualizada no painel de instrumentos da Xiaomi Electric Scooter 4 Pro oferece uma experiência livre de distrações, ao mesmo tempo que disponibiliza informação útil num formato intuitivo.

Xiaomi Electric Scooter 3 Lite

Quanto à Xiaomi Electric Scooter 3 Lite, chega equipada com um conjunto de baterias otimizado, permite uma velocidade máxima de condução até 25km/h e uma autonomia de até 20km, sendo assim perfeita para viagens de curta distância. O motor de 300W de potência é eficaz para subidas de até 14% de inclinação.

A Xiaomi Electric Scooter 3 Lite introduz um design distinto, com um deck mais amplo integrado numa carroçaria leve de alumínio, agora com um para-lamas na zona do pneu que desvia com segurança os detritos da estrada e um mecanismo de dobragem mais seguro.

O painel de instrumentos da interface do utilizador proporciona uma experiência visual mais intuitiva, com ícones maiores e uma visualização mais clara.

A Xiaomi Electric Scooter 3 Lite foi feita para uma mobilidade cheia de estilo, sem comprometer a excelência da sua função e está disponível em duas cores: preto e branco.