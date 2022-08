Um dos temas dos últimos dias é o regresso da percentagem de bateria ao iOS e como isso não tem agradado aos utilizadores. O Android tem essa informação presente há muitos anos e de uma forma diferente do que a Apple está a experimentar agora no iOS.

Esta é uma informação que muitos entendem ser essencial e, por isso, importa tê-la bem visível. Para ajudar os nossos leitores, hoje mostramos como podem ativar a percentagem da bateria e tê-la presente no Android, bem à vista de todos.

O Android já tem uma solução

Apesar de ser igual a muitos outros sistemas, o que a Apple está a testar na última beta do iOS parece não ser do agrado de todos. Consideram que não é lógico ter uma representação da bateria, aparentemente cheia, e depois a percentagem ali presente.

O Android também tem esta informação presente, embora permita que a bateria vá mostrando o consumo, sempre mantendo a percentagem. Tem também outras formas de mostrar este dado, como vamos agora mostrar de seguida.

Percentagem de bateria no ecrã

A forma como mostramos a ativação desta informação é baseada na MIUI da Xiaomi, mas deverá ser similar em muitas mais versões do Android, mesmo de outros fabricantes. Comecem por abrir as Definições do sistema e depois escolham a opção Notificações e Centro de controlo.

Aqui dentro, o local onde podem alterar as configurações das notificações, encontram no final a opção barra de estado. É aqui que vai ser mostrada a informação da bateria e por isso importa abrir também entrar nesta área para a configurar.

Apenas escolher se querem a imagem

Aqui dentro, e para além de outras opções associadas à barra de estado, temos presente a opção Indicador de bateria. Esta tem acessível opções que podem ser escolhidas e que mostram a informação de forma diferente. Podem usar apenas a imagem, a imagem e a percentagem de fora ou a imagem com a percentagem no interior.

É desta forma simples que podem ter no Android a percentagem de bateria presente visível para o utilizador. A Apple ainda está a terminar de criar esta opção para o iOS 16, ainda sem ter uma versão final. Resta saber se seguirá o caminho do Android ou se irá criar algo completamente diferente e que finalmente agrade a todos.

Uma alternativa para o iOS da Apple