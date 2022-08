A Cubot acaba de lançar o seu terceiro smartphone robusto no segmento "mini", o Cubot KingKong Mini2 Pro, uma versão melhorada do KingKong Mini2.

Se procura um smartphone barato que ocupe pouco espaço no bolso e que, ao mesmo tempo, seja suficientemente robusto para situações de maior exigência, o novo Cubot KingKong Mini2 Pro poderá ser a solução. Saiba tudo.

Rugged Phone Cubot KingKong Mini2 Pro

O Cubot KingKong Mini2 Pro é um smartphone robusto, comummente chamado de rugged phone, que se destaca neste enorme mercado pelo ecrã de apenas 4" (QHD+). Assim, a fabricante consegue oferecer uma máquina que resiste às condições mais adversas sem que isso torne o modelo exageradamente grande. Em concreto, tem 12,1 mm de espessura, 119 mm de altura e 58 mm de largura, com um peso relativamente baixo de apenas 122,7 g.

Quanto ao design, tem a mesma aparência que o seu antecessor KingKong Mini2, onde o seu tamanho pequeno o torna prático para utilização em trabalho ou de grandes movimentos, tornando-se menos incómodo.

O processador é um MediaTek MT6762 (Helio P22), tem 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno, podendo ser expandido até aos 128 GB. Naturalmente, tem Wi-Fi (802.1.1 a/b/g/n), bluetooth (v4.2) e GPS (GPS + GLONASS + Galileo + BEIDOU + A-GPS).

O smartphone é dual-SIM não sendo necessário abdicar de nenhum cartão para colocar o microSD. A bateria tem uma capacidade de 3000 mAh.

A câmara principal do smartphone é de 13 MP e tem uma abertura f/2.2 e na frente a câmara é de 5 MP.

Há ainda a destacar que vem com Android 11 e é à prova de água e poeiras, além de ser mais resistente a quedas que as outras propostas comuns do mercado graças à sua estrutura.

O novo smartphone já está disponível na loja oficial do AliExpress, por um preço de 239 € (IVA incluído). No entanto, a partir de dia 22 de agosto, iniciará uma promoção de lançamento, onde o poderá adquirir por cerca de 160 € (IVA incluído).

Até lá, poderá participar no passatempo e habilitar-se a ganhar um dos 10 smartphones Cubot KingKong Mini2 Pro.

Cubot KingKong Mini2 Pro