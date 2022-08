Desempenho do Intel Core i9-13900K é 68% superior em jogos que o melhor CPU da AMD

Enquanto as linhas da próxima geração, quer de processadores quer de placas gráficas, ainda não chegam efetivamente ao mercado, continuam a chegar várias informações 'pela porta do cavalo', mas que já nos elucidam um pouco melhor sobre o que podemos esperar dos equipamentos.

Assim sendo, as recentes informações colocam o desempenho do próximo processador Intel Core i9-13900K, da linha Raptor Lake, sendo 68% superior ao atual melhor CPU para jogos da AMD, o modelo 5800X3D.

Intel Core i9-13900K tem desempenho 68% acima do AMD 5800X3D

À medida que nos aproximamos da data de lançamento dos novos processadores da linha Raptor Lake da 13ª geração da Intel, chegam mais algumas informações através de rumores, leaks e alguns testes. E os dados mais recentes focam-se sobretudo no desmepenho gaming destes equipamentos. Segundo os últimos dados revelados no benchmark ao jogo Ashes of the Singularity, o próximo processador topo de gama Intel Core i9-13900K consegue superar em grande escala a concorrência da AMD e em menor escala o atual 12900K.

Em termos concretos, o flagship da 13ª geração da Intel consegue ser até 24% mais rápido do que o i9-12900K, pois com as configurações Crazy 4K com API DirectX 12, o Core i9-13900K obteve uma média de 204,7 fps, enquanto que o antecessor conseguiu 163,5 fps.

Mas as maiores surpresas acontecem quando e CPU da Intel é comparado a alguns modelos da rival AMD. Em relação ao processador topo de gama AMD Ryzen 5950X (16 núcleos e 32 threads), o i9-13900K mostrou ter um desempenho 43% acima, uma vez que o chip da rival atingiu os 143,5 fps no jogo.

E o desempenho piora quando a comparação é feita com o melhor processador para jogos da AMD, o 5800X3D. Neste caso, o chip da rival atinge apenas 121 fps no jogo Ashes of Singularity, contra os 204,7 fps do modelo da Intel. Assim sendo, e com base nestes valores, então o Core i9-13900K terá um desempenho 68% superior ao melhor CPU para jogos da AMD.

Há também a indicação de que o processador Core usado nos testes não se trata de um modelo de amostra, mas sim um chip tal como já será lançado no mercado, cuja data estimada é algum dia no mês de outubro. Já os próximos CPUs da AMD devem chegar a 15 de setembro.