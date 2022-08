Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como ter o CapsLock e o NumLock no Windows se não tiver led?

Boa tarde PPLWARE Após adquirir um portátil novo com windows 11, dei conta que tanto a tecla CapsLock e NumLock não tem led de indicação de ativo ou inativo. Há alguma forma de no regedit ativar uma notificação no tray a mostrar como está? Ou em alternativa aquele indicador que surge no ecrã como aquela publicação que em tempos vocês partilharam para a câmera do portátil (essa já vi na publicação e já ativei) Saudações Tecnológicas, André Gomes

Resposta:

André,

A opção nativa presente no Windows para esse efeito está na acessibilidade, mas trata-se de um efeito sonoro (+ visual opcional), que provavelmente não se enquadra no que pretende. Ainda assim, descrevo rapidamente de como o ativar:

Para efeito sonoro vá a Definições > Acessibilidade > Teclado (na secção Interação) > Teclas Sonoras (Ligar)

Para adicionar efeito visual, deve ir a Definições > Acessibilidade > Áudio (na secção Audição) > Fazer com que o meu ecrã pisque durante as notificações de áudio.

Caso não sirva, terá de optar por apps de terceiros. A primeira que sugiro, por já a usar há muitos anos, é o Logitech SetPoint, que funcionará para essa situação mesmo que não tenha um periférico compatível Logitech. Terá apenas de abrir a aplicação e, nas opções, ativar a opção “A lock key is pressed (for example Caps lock)”, presente em Status

Indicators:

Outra opção possível, é o software TrayStatus, onde basta abrir as configurações e, em Status Indicators, pode escolher as teclas “Lock” para as quais pretende ativar um indicador (que também pode personalizar):

Há outros, que também poderá explorar, mas estes parecem-me fazer exatamente o que pretende.

[Respondido por Hugo Cura]

Como proteger e blindar uma pen USB contra escrita?

Boas! Precisava da vossa ajuda… o problema é o seguinte: quero colocar uns ficheiros numa pen usb entrega la a alguém e esse alguém consegue ver os ficheiros mas não pode nem copiar nem editar esses ficheiros que la coloquei… mas para ler nem precisa de pass… Como a que consigo fazer algo do género… Aguardo resp Renato Neiva

Resposta:

Renato,

Lamento dizer que não é possível fazer o que pretende utilizando uma Pen drive. Para que um ficheiro possa ser aberto, o processo de cópia está implícito: é feita uma cópia para a memória (volátil) do computador. Se pode ser aberto, poderá ser igualmente copiado. Se não for cópia direta, poderá ser sempre uma cópia por sucessivas capturas de ecrã (no caso de conteúdo visual), ou por gravação do conteúdo reproduzido (no caso de som ou outro conteúdo media).

Agora, dependendo do tipo de ficheiros (texto, imagem, som), poderá colocar-lhes bloqueios (conversão para PDF como imagem), marcas de água fortes, amostras parciais que inviabilizam a utilização completa, entre outros. Mesmo se fosse considerado um site de conteúdos media para aceder a esses conteúdos, é relativamente fácil copiá-los no caso de poderem ser vistos na totalidade.

[Respondido por Hugo Cura]

Como posso usar a porta ótica sem qualquer problema?

Boa tarde, comprei à pouco tempo uma samsung tv e esta vem com a entrada de áudio do tipo óptico. Assim, comprei um adaptador para poder ligar a televisão a uma aparelhagem que já tinha, no entanto quando estou a ver os canais normais funciona perfeitamente, mas quando mudo para a netflix, hbo ou disney+ começa a fazer um barulho muito estranho e não dá o som, sabem o que possa ser? Diogo Pereira

Resposta:

Diogo,

Não é fácil dar uma razão certa para o que descreve, simplesmente porque nunca me aconteceu nem sei que “barulho muito estranho” será esse, mas tenho um palpite.

O sistema de som ótico é compatível com diversas tecnologias de compressão de áudio, como Dolby Digital (Dolby AC-3), Dolby Atmos, DTS, DTS:X, entre outros. Se uma das partes não for compatível com a tecnologia existente (nesse caso, seja do lado da TV ou do lado da aparelhagem), isto é, se não tiver capacidade de descodificar o conteúdo, então ouvirá alto muito estranho.

Se for esse o caso, poderá começar por explorar o menu de opções da TV por algo como “Tipo de codificação”, onde geralmente aparecem opções como Comprimido, PCM, e eventualmente outros mais específicos. Neste caso, o PCM será o que não utiliza compressão, pelo que deverá ser esse o “mais compatível”. Se outra forma, só uma melhoria no dispositivo de som (aparelhagem) poderia corrigir esse problema, sendo que recomendo que antes de qualquer passo, se certifique de que o meu palpite de incompatibilidade da aparelhagem está correto.

[Respondido por Hugo Cura]

Já posso ter esta novidade do Windows 11?

Olá Pplware, Vi há dias que o Windows 11 já tem separadores no explorador de ficheiro A minha pergunta é simples e rápida, ou seja, como posso ativar? Já tentei a vossa receita, mas alguma coisa falha e não me deixa. Podem ajudar? Damásio Nunes

Resposta:

Damásio,

Essa novidade surgiu há algumas builds atrás no programa Insiders. Assim, deve garantir que está a usar este programa da Microsoft para obter as atualizações.

Caso não esteja registado no Insiders, não vai ter acesso antecipado e como tal não vai poder usar ainda os separadores no explorador de ficheiros.

Ainda assim, e mesmo para quem está no Insiders, esta era ainda uma funcionalidade limitada a alguns utilizadores. Foi, entretanto, libertada para todos.

Assim, veja o que está a usar no seu PC e descubra se afinal pode ou não ter essa novidade presente e acessível.

[Respondido por Pedro Simões]

Vale a pena comprar o novo Galaxy Z Flip4?

Pplware, deixo-vos aqui uma pergunta rápida para me ajudarem. Com os novos Galaxy Z Flip e Fold lançados, os modelos atuais ficam mais baratos e com um interesse renovado. A minha questão resume-se a tentar saber se vale a pena fazer a atualização de um Z Flip3 para um Z Flip4 ou as novidades são mínimas. Marta Joana Dias

Resposta:

Marta,

Já tivemos acesso aos equipamentos e podemos comprovar que existe mudança e evolução nestes smartphones.

Ainda assim, e dado o que existe como novidade, não entendemos ser lógico trocar do modelo atual para o novo.

A compra do novo para quem entra pela primeira vez neste universo, sim, é algo que nos faz sentido pelo que este smartphone dobrável oferece.

[Respondido por Pedro Simões]

