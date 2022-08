Fundador da consola AOKZOE faz o maior unboxing com 3.520 CPUs AMD Ryzen 7 6800U

O mercado hardware tem estado de facto bastante interessante, com várias surpresas, leaks e notícias diárias sobre os produtos já existentes e também aqueles que estão para chegar.

Mas há agora um impressionante vídeo que nos mostra aquele que pode ser o maior unboxing da história. O fundador da consola AOKZOE fez o “tirar da caixa” a nada menos do que 3.520 poderosos processadores AMD Ryzen 7 6800U.

Alguns utilizadores têm indicado que estão com dificuldades em encontrar computadores portáteis com os processadores Ryzen 6000 da AMD, especialmente com o potente modelo Ryzen 7 6800U, o qual conta com a gráfica integrada mais poderosa da marca, a Radeon 680M.

Recentemente foi revelada ao mundo a nova consola de videojogos portátil AOKZOE A1, a qual terá a sorte de contar com o poder do processador Ryzen 7 6800U, atingindo 3,38 TFLOPs, e será concorrente da Steam Deck que apenas consegue 1,6 TFLOPs.

Mas sabemos agora que há pelo menos uma razão para ser difícil encontrar portáteis com este CPU. E a culpa é mesmo da consola que usará milhares desses chips.

Maior unboxing da história a 3.520 AMD Ryzen 7 6800U

Segundo as informações recentes, foram enviadas milhares de unidades deste poderoso CPU para a empresa AOKZOE conseguir levar avante a produção em massa da sua consola.

Mas o mais impressionante é que o fundador da marca, Chengzhi Zong, divulgou um vídeo onde realiza o maior unboxing de sempre, tirando de 22 caixas um total de 3.520 processadores AMD Ryzen 7 6800U destinados à consola AOKZOE A1. Veja o vídeo:

Estes CPUs vão então ser usados para a produção da poderosa consola, a qual já arrecadou 1.157.944 euros na plataforma Kickstarter, quando inicialmente o valor esperado era de “apenas” 12.387 euros.

A consola AOKZOE A1 conta então com o processador AMD Ryzen 7 6800U, com arquitetura Zen 3+ construído no processo de 6nm da TSMC. O CPU traz 8 núcleos, 16 Threads e gráficos integrados que ficam muito acima das marcas rivais.

As primeiras unidades desta consola devem chegar no final do mês de setembro, especialmente para aqueles que contribuíram no Kickstarter. O preço começa nos 899 dólares na configuração de 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno, chegando aos 1.299 dólares com 32 GB de RAM e 2 TB de SSD.

Pode ver mais informações sobre a consola AOKZOE A1 aqui.