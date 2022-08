Robôs poderão mesmo tirar-lhe o prazer de montar legos?

Os robôs já substituem os seres humanos em muitas atividades mais mecânicas e metódicas, e não só. Se isso já preocupa alguns céticos, agora, sabemos que um grupo de investigadores tentou ensinar uma máquina a seguir os manuais de instruções de montagem de legos.

Caso precise de ajuda para se entreter, está a nascer a solução.

O processo de construção com legos e da transformação de peças soltas no protótipo de alguma coisa, seja ela simples ou complexa, é uma das coisas que agrada aos entusiastas do hobby. As caixas chegam acompanhadas de manuais que, independentemente de quem forem servir, ajudam no desenvolvimento da obra.

Se a montagem de legos era uma atividade exclusivamente humana, um grupo de investigadores da Stanford University alterou um bocadinho as regras do jogo e inseriu um novo membro: as máquinas. Um dos maiores desafios que estas enfrentam, contudo, é a interpretação das imagens bidimensionais dos modelos 3D nos manuais de instruções impressos tradicionais.

Apesar de os humanos olham a imagem de um tijolo de lego e determinam a sua estrutura em 3D, de forma a encontra-lo no meio de uma série de outros elementos, com robôs a história é diferente. Por isso, os investigadores da Stanford University tiveram de desenvolver aquilo que chamaram Manual-to-Executable-Plan Network, ou MEPNet.

Basicamente, a rede neural precisa de perceber qual é a peça a ser utilizada, onde encontrá-la e como pode ser encaixada na construção. Portanto, a tecnologia da MEPNet tem de decifrar o que está a ver e como se pode associar ao modelo 3D.

Ora, os manuais dos legos não usam setas para indicar a colocação das peças, e, no máximo, usarão uma cor ligeiramente diferente para indicar onde as novas peças precisam de ser colocadas - o que pode ser demasiado subtil para detetar a partir de uma imagem impressa.

Legos não vão ser montados por robôs, mas podem surgir ideias desta investigação

Embora tenham a teoria estudada, os investigadores da Stanford University revelaram que ainda não é possível largar uma série de legos à frente de um robô, dar-lhe um manual de instruções e esperar que ele construa um protótipo. Aliás, o objetivo desta pesquisa era simplesmente traduzir as imagens 2D de um manual de legos em passos de montagem que uma máquina possa compreender funcionalmente.

De acordo com a Gizmodo, esta investigação poderá ser interessante para a potencial “conversão automática de manuais de instruções antigos de legos em guias de construção interativos em 3D incluídos na aplicação móvel atual da Lego”.

Além disso, depois de compreender melhor a tradução de imagens 2D em estruturas tridimensionais construídas em lego, esta estrutura poderia ser utilizada para desenvolver um software que pudesse traduzir imagens de qualquer objeto, por forma a gerar instruções sobre como transformá-lo num protótipo em lego.

