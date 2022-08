Desastre nuclear? Romenos devem comprar iodeto de potássio

A tensão entre a Rússia e a Ucrânia tem vindo a aumentar e o foco atual é a maior central nuclear da Europa. A central nuclear de Zaporijjia passou a ser tema na guerra na Ucrânia, com Moscovo e Kiev a acusarem-se mutuamente.

Entretanto, o ministro da Saúde da Roménia, Alexandru Rafila, pediu que as pessoas com menos de 40 anos comprem "o mais rapidamente possível" comprimidos de iodeto de potássio devido ao risco de desastre nuclear na Ucrânia.

Desastre nuclear: iodeto de potássio inibe a tiroide de absorver as radiações

O pedido do governo romeno surge um dia depois de a Agência Internacional de Energia Atómica ter alertado para o risco de desastre nuclear na central ucraniana de Zaporizhzhia, recentemente atacada, revela a Lusa.

O ministro apelou a todas as pessoas até aos 40 anos, que procurem o mais rapidamente possível o médico de família para receber a receita dos comprimidos de iodeto de potássio. O ministro adiantou ainda que há 2.500 farmácias com stock e que o fármaco é gratuito para quem tiver receita médica.

As pessoas com menos de 40 anos são as mais expostas ao desenvolvimento de cancro e lesões da tiroide devido à radiação, refere o ministro.

O iodo é um nutriente essencial a uma vida saudável, com um papel muito importante na nossa tiroide. Esta glândula precisa de iodo para produzir hormonas. Quando há défice de iodo e não são produzidas hormonas tiroideias em quantidade suficiente, podem surgir problemas de saúde, como hipotiroidismo.

Destaca-se que a deficiência de iodo é a principal causa de deficiência intelectual prevenível em todo o mundo, uma vez que as hormonas tiroideias têm um papel crucial no desenvolvimento cerebral do feto.

Os comprimidos com iodeto de potássio estão recomendados pela Organização Mundial da Saúde e pela Direção-Geral da Saúde para suplementação em certos grupos da população que podem ter défice de iodo, como grávidas e mulheres a amamentar. A medicação apenas deve ser tomada com receita médica.