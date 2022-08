A invasão da Ucrânia pela Rússia tem causado danos muito elevados à economia e áreas essenciais, como a energia e até a produção de cereais. Este cenário parece cada vez mais generalizado e tem agora um novo ponto de alerta.

Um dos maiores problemas desta guerra tem sido a incerteza do estado das centrais nucleares da Ucrânia. Agora há um novo alerta e que mostra que pode estar iminente um desastre. A nuclear de Zaporijia estará fora de controlo e é urgente avaliar e corrigir os muitos problemas.

O alerta para um desastre iminente

O alerta vem do diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica que revelou hoje que a maior central nuclear europeia, situada na Ucrânia, "está completamente fora de controlo". Rafael Grossi pediu à Rússia e à Ucrânia para que autorizem uma visita urgente para evitar um potencial acidente.

Foi revelado que a situação está na central de Zaporijia, no sudeste da Ucrânia e controlada pelos russos desde março, está a ficar cada dia mais perigosa. O alerta mostra que todos os princípios de segurança nuclear foram violados nesta central e o que está em jogo é extremamente grave e extremamente perigoso.

Central nuclear de Zaporijia "fora de controlo"

A integridade física da central nuclear não foi respeitada, tendo sido alvo de bombardeamentos no início da guerra, quando foi tomada pelos militares russos. Desde essa altura que os dois países se acusam mutuamente destes ataques. Por isso, é urgente uma visita dos especialistas ao complexo a fim de estabilizar a situação e evitar um acidente nuclear.

O caricato desta situação é que a central é controlada pela Rússia, mas são os funcionários ucranianos que continuam a executar as operações nucleares. Isto origina, naturalmente, momentos de atrito e violência. Embora a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) tenha alguns contactos com funcionários, as informações são poucas e irregulares.

Tudo resulta do conflito da Rússia contra a Ucrânia

Assim, é necessário realizar inspeções urgentes para garantir que o material nuclear está a ser protegido. Este procedimento será similar ao que já foi realizado em Chernobyl, que foi revelado, numa mensagem divulgada no Twitter, que o nível de segurança era "como uma 'luz vermelha' a piscar".

A conquista de Zaporijia renovou o receio de que o maior dos 15 reatores nucleares da Ucrânia possa ser danificado, desencadeando outra emergência como o acidente de Chernobyl em 1986. As forças russas ocuparam o local altamente contaminado logo após a invasão, mas devolveram o controlo aos ucranianos no final de março.