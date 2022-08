O Edge é cada vez mais o browser do Windows, apesar de não se limitar a este sistema da Microsoft. Tem conseguido cativar os utilizadores, ainda que aproveite o facto de estar a ser um padrão quase imposto.

Este browser tem evoluído e recebido novidades importantes, para se tornar ainda melhor. A mais recente melhoria vem agora garantir ainda mais segurança aos utilizadores, em especial nos sites menos visitados e que podem representar um problema.

Uma das maiores preocupações da Microsoft com os seus sistemas e o seu software tem sido a segurança. Cada vez mais as proteções dos utilizadores e dos seus dados estão presentes, garantindo assim que estes não são roubados e acedidos por terceiros.

Para reforçar ainda mais a proteção que o Edge oferece, a Microsoft trouxe uma novidade importante para este seu browser. Esta chega com a mais recente atualização, marcada com o número 104.0.1293.47, e que está agora a ser distribuída a todos os utilizadores.

Na prática, o que foi mudado foi apenas o nível básico de segurança do Edge, que passa agora para o Básico quando a opção Aumente a segurança na Internet estiver ativa. Esta é uma mudança automática e que vai acabar por trazer mais segurança. Poderá ser verificada no endereço edge://settings/privacy.

Com esta pequena alteração, o Edge passará a aplicar medidas de segurança adicional, em especial nos sites que o utilizador menos visita. Ao mesmo tempo, funcionalidades como a compilação just-in-time (JIT) do JavaScript será desabilitada

Outra novidade desta atualização do Edge está na forma como os dados dos outros browser são importados. A partir de agora, e para o Chrome, deixa de ser necessário este browser estar instalado. Passa a ser possível importar diretamente da Google com apenas os dados de acesso do utilizador.

Estas pequenas mudanças do Edge mostram o empenho da Microsoft no seu browser. A cada nova versão surgem melhorias e novas funcionalidades que o tornam melhor e uma das opções mais lógicas para navegar na Internet.