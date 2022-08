Venda de smartphones OPPO e OnePlus é proibida na Alemanha (por causa da Nokia)

A venda de smartphones tem estado a ser atingida por todos os problemas económicos que o mundo está a enfrentar. Neste mercado, Apple, Samsung, OPPO, Vivo e Xiaomi, são os nomes que surgem nos tops de vendas, mas a OPPO poderá sofrer com uma nova restrição num enorme mercado como é o alemão.

A marca OPPO, bem como a OnePlus do mesmo grupo, estão a ser proibidas de vender na Alemanha por causa de patentes reclamadas pela Nokia.

OPPO e OnePlus proibidas de vender na Alemanha

A OPPO e a OnePlus viram-se obrigadas a abandonar o mercado alemão porque não podem vender os seus smartphones no país. A Nokia moveu uma ação contra estas empresas do mesmo grupo por violação de patentes. Mas, curiosamente, ambas as empresas assinaram um acordo para a sua utilização em 2018.

A partir das lojas oficiais de ambas as marcas é impossível comprar, atualmente, qualquer smartphones. No caso da OnePlus, por exemplo, acessórios e earbuds continuam disponíveis, mas os telefones e relógios foram retirados da loja.

Como advertência, as marcas esclarecem que continua a dar toda a assistência aos clientes relativa aos seus dispositivos, sendo que as restrições apenas se devem à venda de novos produtos. Assim, são mantidas as garantias e atualizações.

Segundo o jornal alemão Wirtschaftswoche, a OPPO foi proibida de comercializar novos smartphones depois da sentença aplicada pelo Tribunal Regional 1 de Munique, depois de uma ação movida pela Nokia, alegando que a empresa não tinha licenças válidas para o uso de determinadas patentes do 5G, uma restrição que também se aplica à OnePlus. O tribunal alemão iniciou a execução de uma sentença anterior que pedia o bloqueio de vendas na Alemanha.

As duas empresas continuam a reiterar que a utilização dos dispositivos não será comprometida por este impedimento de comercialização. Além disso, a OPPO garante que a ação foi movida e está em execução apenas na Alemanha, sendo que nenhum outro país da Europa será afetado.