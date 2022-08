A Xiaomi sempre foi uma marca que gosta de inovar e de apostar em novas áreas, ainda que muitas vezes não traga todas as suas propostas para o mercado global. Ainda assim, mostra tecnologia própria que é o futuro da marca.

Na apresentação que decorreu ontem, a Xiaomi mostrou algo completamente diferente que mostra como poderá ser o seu futuro. Revelou o CyberOne, o seu robô humanoide, que dizem conseguir sentir emoções.

Como é normal na Xiaomi, o seu evento reuniu no mesmo palco muitas novidades diferentes e de áreas que estão em extremos da tecnologia. De todas as novas propostas, a que mais sobressaiu foi sem qualquer dúvida o CyberOne, em especial pelo que representa para o futuro.

Este é o primeiro robô humanoide da Xiaomi e revela já um conjunto de caraterísticas muito interessantes. Apesar de não revelar muito sobre as suas especificações, a marca mostrou que este pesa 52 quilos e tem 1,77 metros de altura. Pode mover-se a 3,6 km/h e, entre outras coisas, consegue segurar coisas com a mão e andar.

O CyberOne da Xiaomi move-se graças a um módulo de articulação mecânica com torque máximo de 300 Nm. Como elemento interessante, ele tem 21 pontos sobre os quais se pode movimentar de forma livre, tal como foi mostrado na apresentação, com este robô agachar-se e movimentar os braços.

Segundo Lei Jun, o CEO da Xiaomi, o CyberOne conta ainda com um sistema chamado My Sense que permite detetar emoções (alegria, tristeza, entre outras) e que lhe possibilita uma visão espacial. Na cabeça tem um ecrã OLED cujas cores mudam de acordo com o contexto.

Algo que pode atrasar a chegada do CyberOne ao mercado é mesmo o seu preço. Apesar de não haver nenhuma estimativa de datas (ou anos), ficam claras algumas limitações. A maior delas está no valor de produção, que se situa entre os 86 mil e os 100 mil euros. Assim, e por agora, este robô fica limitado à Xiaomi.

Está assim reforçada mais uma categoria de produtos da Xiaomi. A marca já tinha presente o CyberDog e agora tem o CyberOne. Ainda mais interessante foi ver que conseguiu bater a Tesla e apresentar a sua proposta antes que esta tivesse revelado o seu Optimus, que deverá surgir muito em breve.

Galeria de imagens do Xiaomi CyberOne