Robot Optimus da Tesla deve ser apresentado já no dia 30 de setembro

Para além de todos os carros que tem apresentado, Elon Musk e a Tesla têm uma novidade prometida e que deverá mudar muitos conceitos no mundo do dia a dia. Esta extravasa o que a empresa cria, mas deverá ser também um foco desta marca única.

Falamos do robot que a Tesla está a desenvolver e que terá muitas aplicações práticas. O Optimus é cada vez mais uma realidade e o próprio Elon Musk trouxe agora uma novidade importante. O primeiro protótipo funcional deverá surgir dentro de alguns meses, ainda em 2022.

Há muito tempo que se fala do Optimus e do que este poderá trazer para a Tesla. Sem uma aplicação prática, este robot tem sido apontado para muitas frentes, desde o apoio a pessoas até a ser integrado nos processos de fabrico dos carros da marca.

Ainda sem ter sido visto de forma real, o Optimus tem sido um tema presente em muitas apresentações da marca e até em conversas do homem forte da Tesla. Elon Musk tem planos muito reais para esta sua proposta e quer que ela se materialize como um auxiliar único em vários cenários.

Tesla AI Day pushed to Sept 30, as we may have an Optimus prototype working by then — Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2022

Depois de alguns meses fora do radar de Elon Musk, o Optimus voltou a surgir em mais um tweet do criador da Tesla. A publicação realizada dá como muito provável que surja já no dia 30 de setembro, no evento Tesla AI Day.

Este acabou também por ser adiado para essa data, havendo assim fortes probabilidades de surgir nesse dia uma surpresa. De notar que Elon Musk não garante que este seu robot esteja presente, mas quer que marque presença, como uma marca para o seu desenvolvimento.

Condução autónoma, elemento na construção dos carros da Tesla, substituição de baterias dos carros e muito mais, são prováveis utilizações. Resta saber onde Elon Musk e a Tesla o querem presente e a fazer a sua função.

Sendo Elon Musk pouco dado a cumprir datas e algumas promessas, fica no ar a ideia de que esta poderá ser apenas uma jogada de marketing do homem forte da Tesla. Ainda assim, esperamos que o robot Optimus suba ao palco no dia 30 de setembro e que ali se veja a sua primeira interação com o mundo.