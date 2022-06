O Firefox tem um conjunto alargado de ferramentas que podem ser usadas de forma direta, para melhorar a navegação na Internet. Para além das que estão incorporadas nativamente, há ainda as que são instaladas via extensões.

A proposta que agora trazemos vem encaixar-se neste patamar, com uma capacidade que muitos precisam e querem ter presente. Falamos das traduções, que agora recebem uma atualização de peso e tornam-se mais seguras e com privacidade no Firefox.

A quase totalidade dos browsers traz para os utilizadores ferramentas de tradução nativas ou aconselhadas pelos seus criadores. Estas permitem a qualquer utilizador ler páginas web em qualquer idioma, sem qualquer problema ou dificuldade.

Para a maioria dos utilizadores esta solução é certamente suficiente, mas tem uma ligeira situação fora do controlo do utilizador. Estas traduções assentam em serviços Cloud, o que dá acesso a todo o texto que vai ser transformado para outro idioma.

Para alterar este cenário, a Mozilla tem agora uma novidade que todos podem usar no Firefox. Esta extensão pode ser instalada na proposta da criadora deste browser e ser explorada de forma simples, com o foco na privacidade e na oferta do que estas se propõem a realizar.

Por agora estão apenas disponíveis 6 idiomas para tradução, que decorre diretamente no browser do utilizador. Não existe qualquer processamento fora do PC do utilizador e nenhuma informação adicional é passada para fora do browser do utilizador.

O nosso português está presente desde o início e por isso pode ser usado desde o primeiro momento. Basta clicar com o botão direito do rato em qualquer texto e pedir para traduzir a página. Escolher o idioma de destino é simples e fácil para qualquer utilizador.

Para quem se preocupa com a privacidade, esta extensão do Firefox é a ideal. Toda a tradução é realizada no PC do utilizador e sem passar qualquer texto ou outra informação para os serviços que fazem este processo.