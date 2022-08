IBM vai criar o primeiro supercomputador quântico com mais de 4 mil qubits

A IBM não é uma empresa que esteja sempre na ribalta e, apesar de ser poderosa e inovadora, ouvimos notícias sobre ela de longe a longe. Mas normalmente essas mesmas notícias são importantes para o mundo tecnológico.

Desta forma, as mais recentes informações indicam que a empresa norte-americana está a preparar o seu primeiro supercomputador quântico com mais de 4 mil qubits. Esta máquina está prevista para chegar no ano de 2025.

IBM: supercomputador quântico com mais de 4 mil qubits

A IBM está a preparar o seu primeiro supercomputador quântico com mais de 4 mil qubits. E o lançamento deste poderoso sistema de computação está previsto para 2025.

A marca é conhecida também por apostar no setor da computação quântica já desde há algum tempo. E no ano de 2021, a IBM mostrou ao mundo o seu modelo Eagle, um processador quântico com 127 qubits. Mas a próxima promessa terá muito mais do que essa capacidades de processamento! Contudo, até lá, a IBM ainda deverá lançar neste ano de 2022 o processador Osprey com uma capacidade de processamento de 433 qubits. E para o próximo ano de 2023 é esperado o processador Condor, já com 1.121 qubits, ou seja, quase 10x acima da capacidade do Eagle.

Já para a criação do supercomputador quântico com mais de 4 mil qubits, a IBM pretende construir uma combinação de processadores dentro desta máquina. E as informações reveladas mostram que, para isso, a empresa contará com o processador Heron, que será lançado em 2023, e que tem uma capacidade de processamento 133 qubits. A principal função deste processador é a comunicação entre dois processadores distintos através do seu hardware de controlo.

E a partir do Heron, a IBM vai produzir vários outros processadores até conseguir obter o supercomputador quântico com 4 mil qubits. Mas, antes, a marca espera apresentar o processador Crossbill com 408 qubits e ainda o Flamingo com uma capacidade de processamento de 1.386 qubits.

Portanto, se os planos acontecerem como esperado, daqui a 3 anos a IBM espera ter um sistema quântico com três processadores Flamingo de forma a criar o seu primeiro supercomputador quântico com um total de 4.158 qubits, designado Kookaburra. Mas o objetivo vai mais longe e a empresa pretende melhorar este sistema logo depois em 2026.

Jay Gambetta, diretor da divisão IBM Quantum, disse que a criação deste supercomputador será um projeto revolucionário. Jay acrescenta que “esta mudança radical será equivalente à substituição de mapas em papel por satélites GPS, consoante navegamos no futuro quântico”.