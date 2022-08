Apesar do Windows 11 ter muitas novidades constantes, muitas acabam por escapar aos utilizadores. São muito específicas e apenas alguns conseguem dar pela sua presença, por vezes em momentos específicos e dedicados.

Uma das últimas mudanças da Microsoft veio mostrar isso mesmo. É simples e muito discreta, mas na verdade pode ajudar muitos utilizadores. Falamos do widget do tempo, que agora consegue dar-lhe a previsão de como este vai estar perto de si.

Apesar de não ter ainda um destaque elevado, a zona de widgets do Windows 11 está a ficar cada vez mais completa. Esta tem recebido novas funcionalidades e melhorias da Microsoft, para assim ser mais útil e mais completa para os utilizadores.

A mais recente chegou de forma muito discreta, para resolver um problema que na verdade muitos nem sabiam que tinham presente. Falamos do widget do tempo, que estava apenas mostrar as previsões dos locais que fossem escolhidos pelo utilizador na caixa de pesquisa.

Yeah, have been doing some work to improve location detection in the recent app updates for widgets - it's why the little location icon in the sys tray will now sometimes say widgets is using your location