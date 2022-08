Impressoras Epson para PC estão a bloquear por causa de uma peça

Notícias relacionadas com impressoras já são cada vez mais escassas, à medida que estes equipamentos têm sido melhorados de forma a incrementar o seu desempenho e a diminuir a taxa de erros apresentada durante as suas funções.

Mas as recentes informações indicam que há agora um problema chato que afeta todas as impressoras Epson para computador, uma vez que as mesmas estão a bloquear por causa de uma peça.

Impressoras Epson para computador bloqueiam por causa de uma peça

De acordo com as últimas notícias, todas as impressoras Epson para computador estão a bloquear devido a uma peça específica. A situação foi inicialmente revelada por um utilizador que se deparou com o problema e publicou a situação na sua conta da rede social Twitter. O queixoso designa-se Mark Tavern e é professor na Universidade de New Haven, nos Estados Unidos.

Na sua publicação, Tavern acusou a Epson do popular conceito de obsolência programada que, resumidamente, é uma decisão da fabricante em produzir intencionalmente um produto de forma a que este se torne obsoleto e disfuncional ao longo do tempo, para levar o consumidor a adquirir um equipamento da nova geração. O professor norte-americano critica esta situação, considerando-a como um ultraje e menciona ainda a falha na sua impressora, o qual mostrava a seguinte mensagem: "A sua impressora chegou ao fim da sua vida útil. É necessário serviço técnico".

Assim que a impressora bloqueou sem grandes justificações, Tavern procurou soluções e informações por parte da Epson em que, basicamente, a resolução passa por pagar por um serviço técnico ou então comprar uma nova impressora. O impressionante é que a impressora, que funcionava bem, dá apenas o aviso de que chegou ao fim da sua vida útil, sem apresentar nenhum problema elétrico, de componentes, mecânicos, nada! Apenas questões de programação do software para tal.

Suspeita-se que esta situação aconteça com todos os utilizadores que tenham uma impressora Epson, e parece que o problema envolve uma peça, designada como almofada de tinta residual que no fundo é uma esponja envolta em plástico que, segundo a marca, evita que a contaminação atinja a tinta ou que a impressora tenha um curto-circuito.

No entanto, algunas utilizadores referiram que tentaram resolver o problema através da substituição desta mesma peça, mas que a Epson os persuadiu a não o fazerem uma vez que não seria rentável esta reparação porque outros componentes da impressora também já se estariam a deteriorar.

Portanto, de forma direta, a empresa está basicamente a levar as pessoas a comprar novos equipamentos. Mas, para evitar comentários negativos, a Epson lançou uma ferramenta que aparentemente, e por algum tempo, ignora a mensagem de erro e continua a funcionar normalmente. Contudo, e agora um novo problema, é que parece que esta ferramenta não é compatível com o Windows 11 ou Mac.

Caso tenha uma impressora Epson para computador, então provavelmente esta mensagem de erro também lhe irá aparecer no equipamento, determinando assim o bloqueio das funções do mesmo. Pode ver o apoio técnico da Epson sobre este assunto aqui.

