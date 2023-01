E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos de avanços na ciência relacionados com a demência e com a doença de Alzheimer, da nova série de smartphones da OnePlus, analisámos o headset Astro A30, e muito mais.

A Xiaomi já assumiu que terá um papel relevante no mercado dos carros elétricos em poucos anos. O segmento dos smartphones continuará a estar na linha de produtos desenvolvidos pela fabricante, tal como outros, nomeadamente a domótica, contudo será no segmento dos veículos elétricos que se quer destacar.

O sistema de condução autónoma Pilot Technology foi um dos grandes anúncios deste ano feito pela Xiaomi, e este final de ano fica completo com mais uma novidade: uma patente de baterias com um sistema de arrefecimento para veículos elétricos inovador.

Durante a vida, já deve ter ouvido, ou sentido, que ocupar a cabeça com um passatempo só traz vantagens. Efetivamente, surgiu um novo estudo que tem como objetivo explorar a ligação entre os hobbies e a redução dos riscos de demência.

Ainda não é uma cura, mas é um passo no sentido da prevenção.

A OnePlus tem na sua linha de topo dos mais relevantes smartphones do mercado, principalmente, no mundo Android. Ainda assim, oferece propostas mais acessíveis, nomeadamente com os modelos Nord.

Para o mercado europeu, a fabricante acaba de anunciar o lançamento de uma nova linha de produtos mais acessíveis.

Uma equipa de cientistas do Laboratório Avançado de Propulsão para Física Aplicada (APL-AP), afirma num estudo recente que as ondas gravitacionais também podem ser usadas para procurar vida inteligente no espaço. Poderão mesmo detetar a deslocação de naves espaciais evoluídas.

Os investigadores afirmam que o poder dos atuais observatórios de ondas gravitacionais, combinado com os que ainda estão por vir, possibilitará criar um sistema de deteção capaz de analisar todas as estrelas da Via Láctea (entre 100 e 200 mil milhões) para sinais de propulsão que excedam a velocidade da luz.

A tecnologia é como a bola de neve e, a passos cada vez mais largos, pula e avança. Ora, os telemóveis, que chegaram apenas há algumas décadas, poderão não durar muito mais tempo. Assim pensa a Nokia que, conforme partilhou, acredita que verão o fim da linha, em breve.

A contrariar o seu histórico tecnológico, a fabricante já está em cima do metaverso.

Os estúdios Striking Distance Studios lançaram recentemente o seu jogo de estreia, The Callisto Protocol.

Tal como aqui vimos, trata-se de um jogo pressionante e repleto de momentos de grande tensão, que decorre numa prisão espacial localizada em Callisto, uma lua de Júpiter, de onde o nosso personagem terá de fugir.

O Pplware já experimentou os perigos e sustos The Callisto Protocol. Venham ver o que achámos...

Há investigadores da Universidade Nova que estão a produzir eletricidade a partir do ar. Andriy Lyubchyk e a mãe, Svitlana Lyubchik, trabalham para produzir eletricidade "limpa", que recorra a uma técnica que envolve a recolha das pequenas cargas de eletricidade estática contidas nas moléculas de água gasosa, que são omnipresentes na atmosfera.

O processo é conhecido como eletricidade de higroeletricidade ou de humidade.

Marte pode parecer um lugar seco e desolado, mas o planeta vermelho transforma-se num outro mundo maravilhoso no inverno, de acordo com um novo vídeo partilhado pela NASA.

O inverno está a terminar no hemisfério norte de Marte, onde o rover Perseverance e o helicóptero Ingenuity exploram um antigo delta do rio que outrora alimentou a cratera de Jezero há milhares de milhões de anos.

Embora a cura da doença de Alzheimer fosse o culminar ideal das investigações que têm vindo a ser feitas, a verdade é que qualquer passo que seja dado é, por si, positivo. Então, um grupo de cientistas desenvolveu um teste sanguíneo que torna o diagnóstico menos doloroso, mais barato e mais eficiente.

Se for validado, o teste poderá acelerar os diagnósticos e acelerar o começo dos tratamentos.

O segmento dos processadores é liderado de forma praticamente isolada pela Intel, embora a AMD continue a lançar produtos poderosos que vão diminuindo a distância da rival.

No entanto, parece que ambas as fabricantes têm agora que olhar com cautela para a indústria da China. Devido às sanções, o país asiático tem apostado no desenvolvimento dos seus próprios equipamentos e o novo CPU chinês Loongson 3D5000 com 32 núcleos pode ter algum impacto no mercado dos processadores.

No verão, testemunhamos temperaturas às quais não estávamos habituados e, se lhe pareceram uns meses abafados, prepare-se, porque, como já vimos, 2023 vai chegar e vai ser ainda pior. Se o Serviço Meteorológico Nacional do Reino Unido já tinha deixado o alerta, desta vez, o aviso surge de uma outra entidade.

A World Meteorological Organization (WMO) já avisou que é preciso definir medidas concretas para resolver o problema.

O Astro A30 Wireless é um headset gaming para jogadores que não querem perder o estilo enquanto jogam. Este tem um design iridescente, e tal como o Astro A40 TR Headset + MixAmp Pro 2019, é possível comprar peças separadamente para personalizar o visual ao seu gosto. Tem também um microfone, Bluetooth (para se quiser utilizá-lo mais casualmente), e uma bolsa de transporte para o proteger quando for viajar. O Astro A30 Wireless vem em três variantes: 'PC/Mac', 'Xbox', e 'PlayStation', que determina com que plataforma é compatível via USB.

Portanto, deixamos aqui a nossa análise ao Astro A30 (PS5).