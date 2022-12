OnePlus anuncia lançamento de nova série de smartphones mais acessíveis para a Europa

A OnePlus tem na sua linha de topo dos mais relevantes smartphones do mercado, principalmente, no mundo Android. Ainda assim, oferece propostas mais acessíveis, nomeadamente com os modelos Nord.

Para o mercado europeu, a fabricante acaba de anunciar o lançamento de uma nova linha de produtos mais acessíveis.

Atualmente, a OnePlus tem na sua oferta mais acessível os smartphones Nord CE 2 Lite e Nord 2T. Estes dois modelos de gama média respondem assim a um público que procura smartphone com elevada fiabilidade, mas a preços entre os 250 € e o 400 €.

Segundo o anúncio da OnePlus no seu blog, poderá estar para chegar uma linha de smartphones ainda mais acessível.

Estou muito animado em anunciar que estamos a trazer a experiência premium e emblemática que espera do OnePlus para uma nova linha de produtos de smartphones mais acessíveis. Eu sei que isso é algo que muitos de vocês desejam há muito tempo.

|Pode ler-se na publicação feita no Blog da Comunidade da OnePlus.

Esta nova linha de produtos chega então para responder às exigências dos consumidores que não têm disponibilidade financeira para um dispositivo caro, mas que ainda assim, querem um produto com bom desempenho.

Segundo a indicação, esta nova linha de produtos será lançada inicialmente na Europa e na Índia. Dependendo da aceitação dos consumidores poderá ser lançada noutros mercados.

Esta nova equipa de produtos é liderada por Paul Yu, que liderou o desenvolvimento de hardware de produtos para muitos dos principais dispositivos anteriores nos últimos 5 anos. A OnePlus também reuniu uma equipa de funcionários OnePlus jovens, criativos e entusiasmados de todo o mundo, que trabalharam nos últimos meses para dar vida a esta linha de produtos.

Ainda não foi indicada uma data para o lançamento, mas tal deverá acontecer em breve.