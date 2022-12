Loongson 3D5000: o CPU chinês de 32 núcleos para competir com a Intel e AMD

O segmento dos processadores é liderado de forma praticamente isolada pela Intel, embora a AMD continue a lançar produtos poderosos que vão diminuindo a distância da rival.

No entanto, parece que ambas as fabricantes têm agora que olhar com cautela para a indústria da China. Devido às sanções, o país asiático tem apostado no desenvolvimento dos seus próprios equipamentos e o novo CPU chinês Loongson 3D5000 com 32 núcleos pode ter algum impacto no mercado dos processadores.

CPU Loongson 3D5000 chega para competir com a Intel e AMD

Amarrada pelas pesadas sanções vindas do governo norte-americano, a China não teve outra alternativa do que olhar para as suas capacidades de pesquisa, desenvolvimento e produção de modo a criar os seus próprios equipamentos tecnológicos.

Desta iniciativa já nasceram vários projetos, entre eles o novo processador Loongson 3D5000, que poderá competir com alguns modelos da líder Intel e da AMD. Tal como aqui já havíamos referido, a empresa chinesa tem apostado no desenvolvimento de alguns CPUs que conseguem estar quase ao mesmo nível dos produzidos pelas rivais norte-americanas.

De uma forma rápida e breve, a fabricante chinesa apresentou o seu novo processador que ainda se encontra na fase de produção. Contudo, sabe-se que as primeiras unidades do Loongson 3D5000 vão chegar às empresas e ao governo chinês, com o objetivo de iniciar a indepência da China em relação aos EUA já no próximo ano de 2023.

Segundo as informações, graças a uma tecnologia patenteada pela empresa chinesa, o chip Loongson 3D5000 consegue oferecer 32 núcleos. No fundo, este processador acaba por ser dois 3C5000 unidos, onde cada matriz conta com 16 núcleos LA464 com arquitetura própria designada LoongArch. O CPU oferece também uma capacidade de 64 MB de RAM DDR4-3200 de 64 bits.

Ao nível do consumo, existem modos de 130W, 170W e 300W. No que respeita às dimensões, o processador é construído numa forma de 75,4 mm × 58,5 mm × 6,5 mm.

As primeiras amostras devem chegar no primeiro trimestre de 2023 e os protótipos empresariais são esperados ainda na primeira metade do próximo ano. Depois, disso, a Loongson deverá iniciar a produção em massa para responder às necessidades dos data centers e servidores das empresas e do governo chinês.