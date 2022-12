Evie, o anel que promete (finalmente) perceber o que as mulheres estão a sentir

As mulheres são muitas vezes apelidadas de seres complexos de entender. Atualmente, o "vá-se lá entender as mulheres" já é dito em tom de brincadeira, mas, a verdade, é que às vezes nem nós próprias nos entendemos muito bem.

A tecnologia parece que quer dar uma ajuda. A empresa norte-americana Movano criou um anel que ainda carece de aprovação da FDA para poder ser usado como dispositivo médico, mas que promete, entre outras coisas, "entender melhor o porquê por trás do que estão a sentir" as mulheres.

A empresa norte-americana dedicada à área da saúde Movano apresentou um wearable apelidado de Evie, um anel inteligente especialmente projetado para mulheres. O anel tem um design futurista que aguarda a aprovação da FDA.

Para a Movano, o Evie seria um dispositivo de nível médico capaz de avaliar métricas de oximetria de pulso e medição de frequência cardíaca. Em outubro de 2022, o anel concluiu com sucesso um teste de hipóxia (baixo teor de oxigénio nos tecidos) onde a precisão do SpO2 clínico e da frequência cardíaca estavam compatíveis com os padrões da FDA.

Mas o anel quer ir além dos recursos que também podem ser encontrados em vários outros wearables, nomeadamente os smartwatches. O objetivo é que o anel possa ajudar as mulheres a rastrear a variabilidade da temperatura da pele, períodos e ovulação e sintomas menstruais. A Movano diz que esta tecnologia pretende ajudar as mulheres a "entender melhor o porquê por trás do que estão a sentir".

Tem também recursos gerais de monitorização de atividades físicas que incluem medições de etapas, minutos ativos, calorias queimadas, estágios e duração do sono e humor.

O anel Evie será mostrado no salão de exposições da CES 2023 no início de janeiro pela segunda vez. Foi apresentado pela primeira vez na CES 2022, mas não tinha um nome ou preço final. O Evie está agora pronto para ser colocado à venda em 2023. A empresa diz que deve custar menos de 300 dólares, sem taxa de assinatura mensal adicional.