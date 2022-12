Netflix remete-nos para o século XXII e mostra-nos uma arrepiante IA com o teaser de Jung_E

A Netflix lançou o teaser do filme sul-coreano Jung_E e, num minuto e pouco de vídeo, apresenta-nos uma Inteligência Artificial (IA) para a qual não estamos, certamente, preparados.

O filme de ficção científica será lançado em janeiro de 2023.

O que o futuro nos reserva é uma incógnita e resta-nos esperar para descobrir aquilo que a tecnologia vai ser. No entanto, conhecemos as potencialidades atuais e há mesmo quem já tema a capacidade da IA.

Se há, hoje em dia, quem não simpatize com chatbots, por exemplo, ou robôs que comunicam como seres humanos no século XXII o cenário prevê-se pior.

Pelo menos, Yeon Sang-ho prevê. Afinal, os criativos já fazem as suas apostas e criam verdadeiras obras de ficção científica que, quem sabe, irão além disso, eventualmente.

A Netflix já lançou o teaser do filme de ficção científica Jung_E, que apresenta uma empresa chamada Kronoid Lab, introduzindo o que descreve como o "guerreiro mais avançado do combate à IA".

Conforme se pode ler na plataforma de streaming:

Num futuro próximo pós-apocalíptico, uma investigadora num laboratório de IA trabalha para pôr fim a uma guerra civil clonando o cérebro da mãe, uma militar heroica.

O filme chega-nos no dia 20 de janeiro e reúne Kim Hyun-joo e Ryu Kyung-soo no elenco. Além disso, marca a última aparição da atriz Kang Soo-yeon, que faleceu no início deste ano.