Vídeo: Cai neve em Marte e a NASA está em festa

Marte pode parecer um lugar seco e desolado, mas o planeta vermelho transforma-se num outro mundo maravilhoso no inverno, de acordo com um novo vídeo partilhado pela NASA.

O inverno está a terminar no hemisfério norte de Marte, onde o rover Perseverance e o helicóptero Ingenuity exploram um antigo delta do rio que outrora alimentou a cratera de Jezero há milhares de milhões de anos.

Cai neve em Marte...

Marte é visto como seco, com muita poeira e sem grandes motivos para regozijo. Claro, do ponto de vista da astronomia não é nada disto que o planeta vermelho apresenta. Aliás, como principal característica do planeta, a poeira também impulsiona o clima marciano.

Na verdade, a poeira geralmente anuncia a chegada do inverno, mas o planeta não é estranho à neve, ao gelo nem à geada. Nos polos marcianos, a temperatura pode descer até -123 graus Celsius.

Há dois tipos de neve em Marte. Um é o tipo que experimentamos na Terra, feito de água congelada. As temperaturas finas do ar e subzero marciano significam que a neve tradicional sublima-se, ou transições de um sólido diretamente para um gás, antes de tocar o solo em Marte.

O outro tipo de neve marciana é à base de dióxido de carbono, ou gelo seco, e pode pousar à superfície. Alguns metros de neve tendem a cair no planeta nas suas regiões planas, perto dos polos.

Nevou o suficiente para que se pudesse andar em cima dela. Se estivesse à procura de fazer ski, contudo, teria de ir para uma cratera ou falésia, onde a neve poderá acumular-se sobre uma superfície inclinada.

Disse Sylvain Piqueux, cientista marciano do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, em Pasadena, Califórnia, numa declaração da NASA.

Até agora, nenhum orbitador ou rover conseguiu ver neve cair no planeta vermelho porque o fenómeno meteorológico só ocorre nos polos sob a cobertura das nuvens durante a noite. As câmaras nos orbitadores não conseguem espreitar através das nuvens, e não foram desenvolvidos exploradores robóticos que possam sobreviver às temperaturas geladas nos polos.

No entanto, o instrumento Mars Climate Sounder no Mars Reconnaissance Orbiter pode detetar luz que é invisível ao olho humano. Tem feito deteções de neve de dióxido de carbono a cair nos polos marcianos. O aterrador Phoenix, que chegou a Marte em 2008, também utilizou um dos seus instrumentos laser para detetar neve de gelo aquático do seu ponto a cerca de 1.609 quilómetros de distância do polo norte marciano.

Graças aos fotógrafos, sabemos que os flocos de neve na Terra são únicos e de seis lados. Sob um microscópio, os flocos de neve marcianos teriam provavelmente um aspeto um pouco diferente.

Porque o gelo de dióxido de carbono tem uma simetria de quatro, sabemos que os flocos de neve de gelo seco teriam a forma de cubos. Graças à sonda climática de Marte, podemos dizer que estes flocos de neve seriam mais pequenos do que a largura de um cabelo humano.

Disse Piqueux.

Gelo de água e de dióxido de carbono

Também se formam geadas à base de gelo e dióxido de carbono em Marte, e podem ocorrer mais longe dos polos. O orbitador Odyssey (que entrou na órbita de Marte em 2001) assistiu à formação de geadas e à passagem para um gás à luz do sol, enquanto que os terrestres Viking avistaram geadas geladas em Marte quando chegaram nos anos 70.

No final do inverno, a acumulação de gelo da estação pode descongelar e transformar-se em gás, criando formas únicas que têm recordado aos cientistas da NASA o queijo suíço, manchas da Dalmácia, ovos fritos, aranhas e outras formações invulgares. Durante o inverno na cratera de Jezero, as recentes temperaturas elevadas foram de cerca de -13 °C, enquanto as baixas foram de cerca de -84 °C).

Entretanto, na Cratera de Gale no Hemisfério Sul, perto do equador marciano, o rover Curiosity, que aterrou no planeta em 2012, tem registado máximas de -15 ºC) e mínimas de -76 ºC).

As estações em Marte tendem a durar mais porque a órbita oval do planeta em torno do Sol significa que um único ano marciano é de 687 dias, ou quase dois anos terrestres.

O ano novo já chegou a Marte

Os cientistas da NASA celebraram o novo ano de Marte a 26 de dezembro, que coincidiu com a chegada do equinócio da primavera ao Hemisfério Norte.

Os cientistas contam anos de Marte a partir do equinócio da primavera do norte do planeta que ocorreu em 1955 - um ponto arbitrário para começar, mas é útil ter um sistema. Numerar os anos de Marte ajuda os cientistas a acompanhar as observações a longo prazo, como os dados meteorológicos recolhidos pelas naves espaciais da NASA ao longo das décadas.

Segundo um post na página do Facebook da NASA Marte.