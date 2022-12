Huawei avança na otimização da litografia EUV. Estará a gigante chinesa de volta em força?

A vida da Huawei não tem sido nada fácil nos últimos anos. Muito pelo contrário, pois a gigante dos smartphones viu-se obrigada a encontrar alternativas depois do bloqueio total implementado pelos Estados Unidos que a impediram de aceder aos componentes necessários para a construção dos seus produtos e também de realizar os seus negócios em vários territórios importantes. Como consequência vimos a Huawei ficar cada vez mais fragilizada e em muitos momentos pensámos que o seu fim estava perto.

No entanto, parece que a fénix está a renascer das cinzas, pois a empresa chinesa confirmou os seus avanços na ótimização do seu processo da litografia EUV, o que poderá ser um indicador de que a marca pode estar de volta em grande!

Huawei confirma avanço na otimização da litografia EUV

De acordo com as mais recentes notícias avançadas pelo canal Digitimes, a Huawei confirmou através de relatórios que já conseguiu avanços no seu processo de fabrico através dos sistemas de litografia EUV (Ultra Violeta Extrema), que são necessários para a produção dos chips de topo em nós abaixo dos 10 nanómetros.

A empresa chinesa diz estar 'de volta ao jogo' e segundo as informações do canal MyDrivers, através de detalhes no site da Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China, a Huawei Technology já fez um pedido de patente para o processo de litografia EUV e os seus principais componentes em novembro. O número desse pedido é 202110524685X.

Para já esse pedido ainda não terá sido aprovado, mas existem algumas dúvidas sobre a capacidade da marca conseguir produzir os equipamentos EUV que pretende. São necessários cerca de 100.000 componentes numa única máquina de EUV, o que requer uma rede de fornecimento de grande amplitude. E com as restrições que a Huawei enfrenta, o acesso a estas peças não será nada fácil.

Lembramos que na semana passada relatámos que a Huawei já não tinha stock de chips avançados para os seus smartphones.