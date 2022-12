A OPPO e muitas outras marcas dependem da Qualcomm ou da MediaTek para terem SoC para os seus smartphones. Esta dependência impede muitas vezes algum desenvolvimento e inovação para estas marcas.

Como muitas já o fizeram, a OPPO quer agora ganhar a sua independência e ditar o ritmo a que as novidades aparecem nos seus smartphones. Para isso terá já o seu SoC a ser preparado e será usado nos seus smartphones já em 2024.

Num smartphone, a grande maioria dos componentes não é desenvolvido ou fabricado pela marca que o comercializa. São milhares de componentes que vêm de fornecedores externos e que são depois incorporados. Isso pode criar uma limitação ao desenvolvimento e ao que pode ser obtido dos equipamentos.

A OPPO quer seguir o caminho de outras marcas e passar a controlar muito dos seus desenvolvimentos. Isso pode ser já visto com o seu chip dedicado à fotografia, o MariSilicon X ISP, e o mais recente, dedicado ao Bluetooth e ao áudio, o MariSilicon Y.

A informação agora avançada garante que a OPPO terá a sua proposta a ser desenvolvida e que o novo SoC da marca irá chegar muito em breve, para ser usado nos seus smartphones. As informações são ainda muito escassas, mas é avançado que terá centenas de engenheiros a trabalhar nesta proposta.

Sem muita informação, este SoC deverá manter o que é atualmente o padrão da indústria. Falamos de uma arquitetura ARM e que terá presente CPUs Cortex e GPUs Mali, com as suas propostas MariSilicon a serem incorporadas na parte da fotografia e da ligação sem fios.

