Golden Dome: o escudo espacial americano que poderá custar mais de 3 biliões de euros

Os Estados Unidos anunciaram recentemente um novo projeto de defesa, batizado de Golden Dome, que pretende criar um escudo antimíssil capaz de proteger o país de ameaças como mísseis balísticos, hipersónicos, drones e até ataques vindos do espaço.

O que é e para que serve o Golden Dome

O Golden Dome é uma espécie de escudo em forma de cúpula. Esta camada de proteção terá uma arquitetura multicamada, incluindo sensores avançados, intercetores terrestres, satélites em órbita e, possivelmente, lasers de energia dirigida.

O objetivo é oferecer uma defesa total contra diferentes tipos de ataque, algo que ultrapassa de longe os sistemas já existentes, como o Iron Dome israelita.

Donald Trump estabeleceu como meta que o Golden Dome esteja operacional em apenas três anos. Para liderar o programa foi nomeado o general Michael A. Guetlein, especialista na área aeroespacial. O Departamento de Defesa dos EUA (DoD) já confirmou as primeiras fases de estudo.

Custos astronómicos

As estimativas financeiras mostram a dimensão do desafio:

A Casa Branca fala em cerca de 163 mil milhões de euros para os primeiros três anos (White House).

para os primeiros três anos (White House). O Congressional Budget Office (CBO) aponta para valores entre 150 e 504 mil milhões de euros num horizonte de 20 anos (CBO).

O American Enterprise Institute (AEI) projeta um custo que pode chegar a 3,35 biliões de euros até 2045, dependendo da escala do projeto.

Para comparação, o Projeto Manhattan, que desenvolveu a primeira bomba atómica durante a Segunda Guerra Mundial, custou cerca de 1,86 mil milhões de euros em valores ajustados.

Ou seja, o Golden Dome poderá ser 10 a 100 vezes mais caro.

Desafios técnicos

Intercetores espaciais exigem constelações de satélites em órbita baixa, sujeitos a desgaste e necessidade de substituição. A NASA alerta frequentemente para os riscos de sobrelotação e manutenção de satélites em órbita.

exigem constelações de satélites em órbita baixa, sujeitos a desgaste e necessidade de substituição. A NASA alerta frequentemente para os riscos de sobrelotação e manutenção de satélites em órbita. Cobertura total dos EUA implica uma infraestrutura sem precedentes, terrestre e espacial.

implica uma infraestrutura sem precedentes, terrestre e espacial. Prazos reduzidos : a meta de 3 anos é vista como pouco realista por analistas militares e pela própria comunidade científica.

: a meta de 3 anos é vista como pouco realista por analistas militares e pela própria comunidade científica. Evolução das ameaças: adversários poderão desenvolver contramedidas, como iscos (decoys) ou tecnologias furtivas, reduzindo a eficácia do sistema.

Impacto global

Para além do peso orçamental, este projeto levanta questões estratégicas: a militarização do espaço, a sustentabilidade financeira a longo prazo e os riscos de corrida armamentista com outras potências.

O tema já está em debate em organismos internacionais que monitorizam a utilização do espaço para fins militares.

Conclusão

O Golden Dome é uma das propostas mais ambiciosas e dispendiosas da história da defesa.

Se concretizado na sua forma mais completa, poderá ultrapassar os 3 biliões de euros, colocando-se muito acima do custo do Projeto Manhattan e tornando-se um marco na história militar e tecnológica dos Estados Unidos.