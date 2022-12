OnePlus revela mais detalhes do seu OnePlus 11 (vídeo)

Será a 7 de fevereiro que a OnePlus vai apresentar ao mundo o seu novo smartphone de topo, OnePlus 11. Para minimizar o impacto negativo que as fugas de informação possam ter nos seus lançamentos, habitualmente, vai sendo a própria fabricante a dar a conhecer de forma antecipada pormenores dos produtos.

Depois de ter divulgado a data de lançamento, o regresso do botão Alert Slider, bem como o trabalho com a Hasselblad no desenvolvimento das câmaras, eis que surge mais informação, incluindo o design... sem segredos.

A OnePlus tende a não deixar os seus lançamentos em segredo até ao dia do grande anúncio, driblando o impacto negativo das fugas de informação. Por isso, como é habitual, os pormenores do futuro OnePlus 11 deverão ser anunciados aos poucos até ao grande dia.

Há alguns dias, a fabricante deu a conhecer a data de lançamento e anunciou o regresso do Alert Slider, bem como o trabalho com a Hasselblad no desenvolvimento das câmaras. Este modelo será apresentado ao mercado internacional a 7 de fevereiro, no entanto, na China será lançado já a 4 de janeiro.

Na rede social Weibo, foram então partilhadas algumas informações e um vídeo promocional que revela o design do novo smartphone.

O design é muito semelhante aos smartphones da geração anterior e, segundo a OnePlus, é inspirado num "buraco negro". Contudo, o módulo das câmaras é maior. Vemos 3 câmaras neste módulo e especula-se que tenham uma configuração de 50 MP + 48 MP + 16 MP.

O SoC foi também confirmado, sendo ele o Snapdragon 8 Gen 2 com 12 ou 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno.

Desta vez, não há indicação de nenhum modelo Pro e há mesmo rumores que apontam para que este seja o último topo de gama da OnePlus. Recorde-se que em breve será também anunciada uma nova linha de smartphones OnePlus de baixo custo, já confirmada pela empresa.

As especificações completas terão também sido divulgadas pela entidade chinesa TENAA.