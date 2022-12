Aquatico acerta data oficial de lançamento

Em Novembro viemos apresentar-vos um jogo de estratégia bastante interessante e com imenso potencial: Aquatico.

Conforme podem ver aqui, trata-se de um jogo do género City Builder com um ideia bastante original. Venham ver quando vai ser lançado.

Os estúdios croatas da OverSeer Games, encontram-se a trabalhar arduamente no seu próximo jogo, Aquatico.

Tal como vimos aqui, trata-se de um jogo de estratégia no qual os jogadores são convidados a fundar uma colónia no fundo do mar, tornando-a habitável, autossuficiente e próspera, na qual os humanos possam sobreviver em harmonia e segurança.

Quando lançámos o artigo original sobre Aquatico encontrava-se a decorrer uma Beta fechada e a data prevista de lançamento era 19 de Janeiro do próximo ano.

No entanto, os OverSeer Games vieram recentemente acertar a data de lançamento oficial do jogo, antecipando-a para dia 12 de Janeiro de 2023. Melhor ainda... quem estiver interessado no jogo, pode começar a jogá-lo ainda mais cedo...

A acompanhar o anuncio da data de lançamento de Aquatico, foi também revelado um novo vídeo que ilustra melhor e mais detalhadamente aquilo que se pode esperar encontrar no jogo.

Conforme referimos, Aquatico será lançado para PC no próximo dia 12 de Janeiro.