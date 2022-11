Aquatico, a resposta está no fundo do mar

Os OverSeer Games, estúdios croatas sediados em Zagreb, encontram-se concentrados no desenvolvimento do seu próximo projeto: Aquatico.

Trata-se de um City Builder cuja ação decorre no fundo dos oceanos. Vamos ver mais...

O jogo será lançado a 19 de Janeiro do próximo ano, para PC e já se sabe que irá ter uma Beta pública a decorrer desde 11 de Novembro.

Depois da superfície da Terra se ter tornado num local estéril e inóspito, a humanidade teve de arranjar alternativas para sobreviver. Todas as esperanças do Homem foram depositadas na criação de uma nova vida sob as ondas dos mares.

E é precisamente esse o desafio de Aquatico, o de construir um futuro sustentável, para a Humanidade por baixo das ondas das marés.

Contudo, não será uma tarefa fácil e, situado vários níveis abaixo do fundo do oceano, os jogadores precisarão sobreviver às profundezas salgadas para construir sua própria utopia.

Aquatico apresenta vários biomas regionais com diferenças entre ambos que afetam a jogabilidade. Diferenças nas temperaturas ou nos níveis de profundidade entre muitos outros desafios, afetam a forma como os jogadores terão de construir a sua nova sociedade subaquática.

Por outro lado, também a vida marinha poderá vir a representar, tanto uma oportunidade como um desafio e os jogadores terão de se ir adaptando a ecossistemas desconhecidos e diversificados para evitar problemas.

Adicionalmente, com uma população em crescimento, a gestão e expansão das instalações é de grande importância para a sobrevivência de todos.

A construção em camadas verticais do Aquatico é um dos pontos diferenciadores do jogo, no que respeita à construção de cidades. No topo do fundo do mar estão a infraestrutura central e as instalações de produção e essa camada é acessível a robôs mecanizados que trabalham com eficiência para manter as operações da cidade.

As camadas acima são fechadas dentro de enormes cúpulas, criando um ambiente habitável para a sociedade. Sustentar essa nova rotina diária virá com dificuldades, pois os jogadores devem trabalhar para cumprir os requisitos para uma vida marinha duradoura.

Aquatico terá ainda um sistema de tecnologias que poderão ser desbloqueadas mediante pesquisa em instalações tecnológicas e que determinarão o tipo de cidade e de sociedade poderemos criar. Desde infraestruturas de defesa, de drones de reciclagem, passando por casas de sushi ou extratores de oxigénio, as nossas conquistas tecnológicas irão determinar o tipo de cidade que iremos construir.

Aquatico será lançado a 19 de Janeiro do próximo ano, para PC.