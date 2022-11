Wallpapers para iPhone: Dunas do deserto com o céu marcante

Domingo é dia de assistir ao início do mundial no Qatar e nada como "decorar" o seu iPhone com novos wallpapers. Para tal, escolhemos uma coleção muito interessante de imagens que ilustram as dunas do deserto com um céu marcante.

Tal como os jogadores portugueses enfrentam nesta altura, estas imagens ilustram temperaturas extremamente quentes e incrivelmente frias, típicas do deserto. Usem e abusem.

Wallpapers: Dê um toque de deserto ao seu smartphone

Sim, o que não faltam são sítios onde podemos descarregar imagens dedicadas ao ecrã do iPhone. Podemos mesmo fazer uma pesquisa no Google e os resultados serão mais que muitos. Contudo, descobrimos um sítio muito interessante de um criador que dedica o seu tempo a criar wallpapers com muita qualidade. O designer em destaque é @jianoliu.

No Twitter, a conta publica regularmente wallpapers incríveis, disponibilizados para download gratuitamente. Temos cores espetaculares, com destaque para as dunas do deserto onde reina um pôr do sol laranja e roxo. Mas há mais, no entanto hoje deixamos um pack de alguns para tornar o seu iPhone diferente de todos os outros.

Se gosta deste tipo de imagens para "pintar" o seu smartphone, então dê uma vista de olhos nesta nossa categoria.

Sobre o Mundial do Qatar, poderá ter acesso a toda a informação relacionada com os jogos através dos vários serviços disponíveis.